Cum arată celebra actriță din Clona și cu ce se ocupă acum. Are 57 de ani și s-a retras din lumina reflectoarelor

De: Denisa Crăciun 18/04/2026 | 18:12
Cum arată la 57 de ani actrița din Clona/ Sursa foto: Instagram
Daniela Escobar a devenit cunoscută publicului, după ce a dat viață personajului Maysa, din telenovela Clona. Ea a atras numeroase priviri, dar a decis să se retragă din lumina reflectoarelor. Are 57 de ani și continuă să fie apreciată pentru naturalețea sa. 

Telenovela Clona a fost una dintre cele mai iubite și urmărite din anii 2000. Daniela Escobar a avut rolul Maysei, rivala lui Jade, și a fost apreciată de mulți în perioada respectivă. După succesul pe care l-a avut, a ales să stea departe de platourile de filmare și s-a dedicat vieții personale. Cu toate acestea, este în continuare un exemplu de naturalețe datorită stilului de viață echilibrat pe care îl are. În plus, a vorbit recent, în cadrul unui interviu despre reușita pe care a avut-o după celebra telenovelă, dar și despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor.

Cum arată și cu ce se ocupă la 57 de ani Daniela Escobar

Daniela Escobar a devenit cunoscută prin prisma rolului negativ pe care l-a interpretat. Aceasta este și acum iubită și apreciată de numeroși oameni și asta pentru că este foarte activă în mediul online. Prin imaginile pe care le postează, demonstrează că stilul de viață sănătos pe care îl urmează este benefic pentru a arăta în formă indiferent de vârstă. Din anul 2017, a precizat că a devenit vegetariană, dar și că a obținut o certificare de coach de sănătate. Așadar, ea se dedică acum sănătății.

În cadrul unui interviu acordat recent, fosta actriță a povestit că nu a uitat niciodată impactul pe care l-a avut celebra telenovelă în viața sa personală.

Cred că cel mai mare succes al meu a fost Clona. A fost cel mai vizionat serial din lume și a ajuns la milioane de oameni, a spus ea.

De asemenea, a mărturisit cum s-a simțit atunci când a jucat cu actori pe care îi urmărea în copilărie.

A fost prima dată când am lucrat cu actori pe care îi veneram de mică. Dintr-odată împărțeam scene cu acele nume mari și eram urmărită de ei în scene, a mai adăugat fosta actriță.

În plus, vedeta a explicat că după ce a interpretat rolul care a adus-o în atenția publicului a fost înțeleasă greșit, deoarece oamenii o vedeau drept personajul rău din producție.

Cea mai mare neînțelegere este că Maysa era personajul rău. Ea era doar o femeie foarte nefericită, căsătorită cu un bărbat laș, a declarat Daniela Escobar.

Ce o face pe fosta actriță fericită

Tot în timpul interviului a vorbit și despre ce o face pe ea în prezent fericită. Ea a mărturisit că fiul ei este cel care îi aduce cea mai mare bucurie.

Sunt cea mai fericită în natură, când înot în ocean, când văd zâmbetul fiului meu și când râd alături de prieteni, a recunoscut vedeta.

