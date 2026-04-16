Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe Voyo acum, în aprilie 2026

David Faustino, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Bud Bundy din sitcomul „Familia Bundy”, revine în atenția publicului odată cu relansarea serialului pe platforma Voyo, din 6 aprilie 2026.

Actorul, ajuns acum la 52 de ani, rămâne o figură familiară pentru fanii producției care a marcat anii ’90, iar interesul pentru evoluția lui a crescut odată cu redifuzarea comediei.

Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani

În perioada în care interpreta mezinul sarcastic al familiei Bundy, David Faustino era unul dintre cei mai vizibili tineri actori de televiziune. Personajul Bud, mereu pus pe glume și în căutarea succesului în dragoste, a devenit rapid un element definitoriu al serialului și i-a adus actorului notorietate internațională.

După încheierea producției în 1997, David Faustino și-a continuat cariera în divertisment, însă fără expunerea masivă din perioada „Familia Bundy”. A apărut în diverse seriale și filme, în special în roluri secundare, preferând un profil public mai discret. În paralel, a explorat și zona muzicală, lansând proiecte sub numele „Lil’ Gweed”.

Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe Voyo acum, în aprilie 2026

Cea mai constantă activitate a sa din ultimii ani a fost în domeniul dublajului. Faustino a devenit o voce recognoscibilă în animații populare, interpretând personaje precum Helia în „Winx Club”, Dagur în universul „How to Train Your Dragon” și Mako în „The Legend of Korra”. Aceste roluri i-au consolidat reputația în industria de voice acting și i-au adus o nouă generație de fani.

Deși nu apare frecvent în spațiul public, actorul continuă să participe la reuniuni și proiecte speciale dedicate serialului care l-a consacrat. Relația cu foștii colegi de platou rămâne una apropiată, iar fanii îl regăsesc adesea în evenimente tematice sau interviuri retrospective.

CITEŞTE ŞI: Cristina Şişcanu “pune tunurile” pe vedetele „modeste”: „Serios? Tu te lauzi cu așa ceva?”

„Mi-am vândut sufletul?” Gina Chirilă răspunde acuzațiilor care au luat foc pe internet