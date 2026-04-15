Cristina Şişcanu “pune tunurile” pe vedetele „modeste”: „Serios? Tu te lauzi cu așa ceva?”

Cristina Şişcanu a reaprins una dintre cele mai sensibile discuții din spațiul public românesc după ce a publicat pe Instagram un clip în care abordează frontal tema educației financiare și a raportării la brandurile de lux.

Subiectul, aparent superficial pentru unii, devine în mesajul ei o analiză complexă despre mentalități, ipocrizie socială, valori și felul în care părinții aleg să își pregătească sau nu copiii pentru realitatea lumii moderne.

Cristina Şişcanu “pune tunurile” pe vedetele „modeste”

În deschiderea mesajului, ea citează exact afirmațiile care au declanșat reacția ei:

“Copiii mei nu cunosc branduri de lux”. Am auzit acest lucru spus de persoane publice, vedete cu pretenții care vor să pară modeste și au spus-o așa, ca pe o etichetă a modestiei. Serios? Tu te lauzi cu așa ceva? Deci nu pot să cred.”

Cristina Şişcanu explică în detaliu ce înseamnă, în opinia ei, un brand de lux, insistând că valoarea nu stă doar în preț sau în material.

“Îmi pare rău, dar un brand de lux nu înseamnă doar o geantă scumpă. Înseamnă istorie, înseamnă strategie, viziune, business.” Exemplul pe care îl oferă este Hermes, un brand construit în aproape două secole: “În spatele unui nume, de exemplu, ca Hermes, nu stă doar o piele deosebită, o cusătură perfectă, stă un om, o idee, un început mic și ani și ani de muncă din 1837, dacă nu mă înșel, până s-a ajuns la excelență și până a devenit un brand.”

Cristina Şişcanu critică ideea de a ține copiii departe de aceste informații:

“Și tu alegi să-ți ții copilul departe de toate aceste lucruri. Îmi pare rău, dar asta nu e modestie. Asta e limitare, ca să nu zic altfel.”

Ea continuă cu o definiție clară a educației financiare:

“Educația financiară nu înseamnă să-i spui copilului ‘nu ne interesează banii, banii nu contează, banii nu aduc fericirea, banii nu, nu și chiar să evităm să vorbim despre bani’. Nu, înseamnă să-i explici de ce unele lucruri costă mai mult, ce înseamnă un brand, ce înseamnă poziționare, ce înseamnă valoare percepută.”

Pentru a ilustra diferențele dintre produse, ea oferă propriul exemplu:

“Trebuie să-i arăți copilului că există produse de 50 de euro și există produse de 15.000 de euro. Și că diferența nu e doar de material sau poate chiar materialul poate fi identic, ci diferența stă în poveste, în marketing, în dorința pe care o generează acel brand.”

„Serios? Tu te lauzi cu așa ceva?”

În continuare, vorbește despre experiențele ei personale:

“Am cumpărat genți de 50 de euro din Toscana, dintr-un atelier din Toscana. Piele bună, cusături perfecte, design frumos, vedeți, inspirate din Hermes, da? Și totuși nu sunt. Nu sunt. De ce? De ce? Pentru că ele nu au în spate un univers. Nu au în spate un univers.”

Cristina Şişcanu critică și ipocrizia socială:

“Nu vorbim despre bani, că nu e frumos. Nu e frumos să vorbim despre bani. Păi de ce? De ce să nu înveți copilul despre bani? Despre business? Despre succes?”

Ea adaugă exemple concrete:

“De ce să nu-i vorbim copilului despre branduri precum, nu știu, Rolls Royce, care nu vând doar mașini, ci vând experiență, vând statut, excelență, sau despre Chanel, care a transformat simplitatea în simbol global.”

Mesajul ei devine apoi personal și direct:

“Eu nu mi-ascund deloc rezultatele. Nu mi-ascund munca. Mi-am cumpărat un ceas scump. Scump, mă rog, poate pentru unii care au ceasuri de 100 de mii, de 200 de mii de euro. Na, poate râd acum uitându-se la mine. Dar e un ceas scump, acesta. L-aţi văzut, am făcut video.”

În final, Cristina Şişcanu transmite ideea centrală a clipului:

“Poți să fii om și să ai bani. Adică una nu exclude pe cealaltă. Și poate ar fi timpul să nu mai creștem copiii care se tem de succes. Pentru că în felul acesta îi facem pe copii să le fie frică de succes, ci trebuie să creștem copiii care înțeleg succesul.”

