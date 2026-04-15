„Mi-am vândut sufletul?” Gina Chirilă răspunde acuzațiilor care au luat foc pe internet

De: David Ioan 15/04/2026 | 22:24
Gina Chirilă a revenit în atenția publicului după ce un clip postat pe Instagram a stârnit reacții puternice în mediul online. Modelul român, prezent în această perioadă la Milano Fashion Week, a explicat într-un mesaj video cum o simplă fotografie realizată alături de Michele Lamy, una dintre cele mai influente și controversate figuri din industria modei, a fost suficientă pentru ca internetul să construiască teorii fanteziste în jurul ei. În clip, Gina a reacționat cu umor și fermitate, demontând speculațiile care au circulat în ultimele zile.

Contextul imaginii a fost unul cât se poate de firesc. Gina Chirilă a participat la mai multe prezentări importante din cadrul Milano Fashion Week, fiind singurul influencer român invitat la show-uri precum Prada, Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino, Nr21 sau Ferrari.

Prezența ei la aceste evenimente a atras atenția presei internaționale și a comunității online, mai ales datorită accesului la unele dintre cele mai exclusiviste prezentări ale sezonului. În acest cadru, întâlnirea cu Michele Lamy a fost una întâmplătoare, cele două aflându-se în același spațiu înaintea show-ului Ferrari.

În clipul postat pe Instagram, Gina a explicat clar situația, reacționând la comentariile care au apărut după publicarea fotografiei.

„Se pare că am intrat în Illuminati. Pentru că am făcut o poză cu Michele Lamy la Milanul Fashion Week, aparent, asta a fost suficient. Realitatea, eram la show la Ferrari, în același loc, în același timp și am stat de vorbă 10 minute. Dar cred că ‘am stat de vorbă doar 10 minute’ nu sună la fel de interesant ca ‘mi-am vândut sufletul’. Cred că e un reminder bun să nu mai credem chiar tot ce vedem pe internet.”

Reacția ei vine într-un moment în care influencerii sunt adesea ținta speculațiilor, iar imaginile scoase din context pot genera rapid interpretări exagerate. Gina a subliniat că întâlnirea cu Lamy a fost una normală, specifică unui eveniment în care se regăsesc numeroase personalități din modă, artă și entertainment.

De altfel, în cadrul Fashion Week, modelul român s-a aflat în aceeași încăpere cu nume precum Madonna, Mark Zuckerberg sau Kate Moss, lucru confirmat și în declarațiile sale pentru presa românească.

CITEŞTE ŞI: Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, din nou împreună de dragul fiicei: „Cel mai important este ca ea să simtă iubire”

Gina Chirilă nu se mai ascunde! Fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău și-a asumat noua relație: „Mă gândesc la tine”

Iți recomandăm
Singura țară din lume care își poate asigura integral hrana necesară din producție proprie. Care este situația României?
Știri
Singura țară din lume care își poate asigura integral hrana necesară din producție proprie. Care este situația României?
Cine este femeia misterioasă? Saveta Bogdan face lumină în scandalul Sanfira
Știri
Cine este femeia misterioasă? Saveta Bogdan face lumină în scandalul Sanfira
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Mediafax
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia...
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Lider PNL: dacă Nicușor Dan nu îl susține ferm pe Bolojan, riscă o „pantă de prăbușire accentuată”, după modelul Iohannis
Mediafax
Lider PNL: dacă Nicușor Dan nu îl susține ferm pe Bolojan, riscă o...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
Click.ro
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
go4it.ro
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singura țară din lume care își poate asigura integral hrana necesară din producție proprie. Care ...
Singura țară din lume care își poate asigura integral hrana necesară din producție proprie. Care este situația României?
Cine este femeia misterioasă? Saveta Bogdan face lumină în scandalul Sanfira
Cine este femeia misterioasă? Saveta Bogdan face lumină în scandalul Sanfira
„Nu era așa!” Saveta Bogdan, declarații surprinzătoare despre Valentin Sanfira și începutul ...
„Nu era așa!” Saveta Bogdan, declarații surprinzătoare despre Valentin Sanfira și începutul relației cu Codruța
Marymar, tratată ca o regină. Tzancă Uraganu și iubita lui, shopping „puternic” la Louis ...
Marymar, tratată ca o regină. Tzancă Uraganu și iubita lui, shopping „puternic” la Louis Vuitton
Laurențiu Reghecampf și familia, în formulă completă, la control. Cât de mari au crescut fiii antrenorului
Laurențiu Reghecampf și familia, în formulă completă, la control. Cât de mari au crescut fiii antrenorului
Ce a făcut Prințul Harry înainte să devină tată pentru prima oară. La cine a apelat pentru ajutor ...
Ce a făcut Prințul Harry înainte să devină tată pentru prima oară. La cine a apelat pentru ajutor specializat
Vezi toate știrile