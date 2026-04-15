„Mi-am vândut sufletul?” Gina Chirilă răspunde acuzațiilor care au luat foc pe internet

Gina Chirilă a revenit în atenția publicului după ce un clip postat pe Instagram a stârnit reacții puternice în mediul online. Modelul român, prezent în această perioadă la Milano Fashion Week, a explicat într-un mesaj video cum o simplă fotografie realizată alături de Michele Lamy, una dintre cele mai influente și controversate figuri din industria modei, a fost suficientă pentru ca internetul să construiască teorii fanteziste în jurul ei. În clip, Gina a reacționat cu umor și fermitate, demontând speculațiile care au circulat în ultimele zile.

Contextul imaginii a fost unul cât se poate de firesc. Gina Chirilă a participat la mai multe prezentări importante din cadrul Milano Fashion Week, fiind singurul influencer român invitat la show-uri precum Prada, Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino, Nr21 sau Ferrari.

„Mi-am vândut sufletul?”

Prezența ei la aceste evenimente a atras atenția presei internaționale și a comunității online, mai ales datorită accesului la unele dintre cele mai exclusiviste prezentări ale sezonului. În acest cadru, întâlnirea cu Michele Lamy a fost una întâmplătoare, cele două aflându-se în același spațiu înaintea show-ului Ferrari.

În clipul postat pe Instagram, Gina a explicat clar situația, reacționând la comentariile care au apărut după publicarea fotografiei.

„Se pare că am intrat în Illuminati. Pentru că am făcut o poză cu Michele Lamy la Milanul Fashion Week, aparent, asta a fost suficient. Realitatea, eram la show la Ferrari, în același loc, în același timp și am stat de vorbă 10 minute. Dar cred că ‘am stat de vorbă doar 10 minute’ nu sună la fel de interesant ca ‘mi-am vândut sufletul’. Cred că e un reminder bun să nu mai credem chiar tot ce vedem pe internet.”

Gina Chirilă răspunde acuzațiilor care au luat foc pe internet

Reacția ei vine într-un moment în care influencerii sunt adesea ținta speculațiilor, iar imaginile scoase din context pot genera rapid interpretări exagerate. Gina a subliniat că întâlnirea cu Lamy a fost una normală, specifică unui eveniment în care se regăsesc numeroase personalități din modă, artă și entertainment.

De altfel, în cadrul Fashion Week, modelul român s-a aflat în aceeași încăpere cu nume precum Madonna, Mark Zuckerberg sau Kate Moss, lucru confirmat și în declarațiile sale pentru presa românească.

