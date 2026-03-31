Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, din nou împreună de dragul fiicei: „Cel mai important este ca ea să simtă iubire”

Bogdan Vladău se pregătește de cea mai luminată perioadă a anului, sărbătorile Pascale. Deși este separat de Gina Chirilă, cei doi vor petrece Paștele împreună, alături de fiica lor, Katia. Bogdan Vladău vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum arată acum viața lui și ce a învățat din ultimii ani.

După o relație de 11 ani și o căsnicie 7 ani, Bogdan Vladău și Gina Chirilă au confirmat despărțirea în 2024, alegând să rămână însă uniți în cel mai important rol: cel de părinți. Cei doi au împreună o fetiță, Katia, născută în 2020, care a devenit centrul deciziilor lor, chiar și după separare.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Vladău vorbește despre cum s-a transformat relația lui cu sărbătorile, dar și despre cum arată, de fapt, maturitatea după o despărțire. Departe de clișee sau tensiuni, acesta spune că a ales conștient liniștea, introspecția și, mai ales, binele copilului său. De la amintirile din copilărie și experiențele spirituale trăite la mănăstire, până la relația profund personală cu divinitatea, Bogdan Vladău își deschide sufletul și vorbește despre vindecare, iubire și alegeri asumate.

„Acasă era siguranță” – amintirile din copilărie care l-au marcat

CANCAN.RO: Cum arăta Paștele în copilărie, în familia ta? Care este cea mai dragă amintire legată de această sărbătoare?

Bogdan Vladău: Paștele în copilărie era despre siguranță. Despre acel sentiment că, indiferent ce se întâmplă în lume, acasă e bine.

Dar cea mai profundă amintire de Paște a venit mai târziu, ca adult, la Mănăstirea Nechit, sub îndrumarea părintelui Zenovie.

Acolo am simțit pentru prima dată liniștea aceea adevărată… liniștea care nu vine din exterior, ci din interior. Și cred că, de fapt, asta caută fiecare om. Să se simtă în siguranță… în sufletul lui.

CANCAN.RO:Ce tradiții, superstiții sau obiceiuri ai păstrat de-a lungul timpului?

Bogdan Vladău: Am păstrat partea care contează: intenția. Pentru mine, Paștele e un moment în care mă uit sincer la mine. La ce am greșit, la ce pot să vindec, la ce pot să iubesc mai mult. Nu mai e despre „a face”, e despre „a fi”.

Paștele îl petrece alături de Gina și fiica lor

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru sărbătorile din acest an?

Bogdan Vladău: Anul acesta aleg să creez liniște. Îl voi petrece alături de Gina și Katia noastră pentru că, dincolo de orice a fost între noi, există ceva mai important: copilul nostru și echilibrul ei emoțional. Cred că maturitatea într-o relație nu se vede când e totul bine… ci când lucrurile nu mai sunt ca înainte și tot alegi respectul.

„Spune te iubesc la timp”

CANCAN.RO: Sărbătorile sunt un prilej bun de a reuni familia. Știu că mama ta s-au confruntat cu probleme de sănătate, la fel și tatăl tău. Cum se simt acum?

Bogdan Vladău: Au trecut prin momente sensibile, dar sunt mai bine. Și cred că în astfel de momente realizezi cât de important e să spui „te iubesc” la timp. Pentru că, uneori, amânăm iubirea… ca și cum am avea garanția că avem timp.

CANCAN.RO: Cum arată sărbătorile pentru fiica ta, tu și Gina fiind separați?

Bogdan Vladău: Pentru mine, cel mai important este ca ea să simtă iubire și stabilitate. Chiar dacă părinții nu mai sunt împreună, copilul trebuie să simtă că lumea lui nu s-a rupt. Și cred că asta e responsabilitatea noastră, ca adulți: să ne vindecăm suficient încât să nu transmitem mai departe durerea.

CANCAN.RO: În ultimii ani ai vorbit deschis despre evoluția ta spirituală. Care este relația ta cu divinitatea acum?

Bogdan Vladău: Relația mea cu Dumnezeu a devenit foarte personală. Nu mai e despre reguli sau frică, ci despre iubire, conștiență și asumare. Cred că divinitatea nu e ceva departe… ci ceva care se manifestă prin felul în care alegi să iubești.

Destin sau liber arbitru? „Iubirea pe care o oferi te definește”

CANCAN.RO: Crezi în destin sau crezi, mai degrabă, că omul își construiește singur drumul?

Bogdan Vladău: Cred că avem un drum… dar avem și libertatea de a-l onora sau de a fugi de el. Viața nu e despre ce ți se întâmplă, ci despre cum alegi să răspunzi. Și, până la urmă, iubirea pe care o oferi… aceea te definește.

