Gina Chirilă nu se mai ascunde! Fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău și-a asumat noua relație: „Mă gândesc la tine”

Viața personală a fotomodelului Gina Chirilă continuă să stârnească interesul publicului, mai ales după despărțirea de Bogdan Vlădău, cu care a format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă românească. Cei doi au decis în 2024 să meargă pe drumuri separate, punând capăt unei relații de aproximativ 11 ani și unei căsnicii din care a rezultat și o fetiță.

În lunile care au urmat separării, modelul a preferat să fie discretă în ceea ce privește viața personală. În aparițiile publice și în mesajele postate pe rețelele sociale, Gina Chirilă a transmis în repetate rânduri că traversează o perioadă în care se concentrează pe ea însăși, pe familie și pe proiectele profesionale. Totuși, în spațiul online au apărut constant speculații legate de posibilitatea ca vedeta să fi început o nouă relație.

Gina Chirilă și-a oficializat relația?

Cu câteva luni în urmă, CANCAN a publicat imagini cu iubitul Ginei. (VEZI AICI) Fotomodelul ar avea pe cineva în viața sa încă din primele luni ale verii. În același timp, Gina Chirilă a continuat să transmită că se bucură de perioada de libertate și că nu simte presiunea unei noi relații.

Recent însă, un videoclip publicat de model pe conturile sale de social media a reaprins curiozitatea fanilor. În imaginile distribuite online, Gina apare filmându-se în mașină, purtând căști și ascultând o melodie veche cunoscută, ale cărei versuri vorbesc despre dor și gânduri constante către o persoană iubită „Nopți și zile mă gândesc la tine, doar la tine mă gândesc”.

Elementul care a stârnit cele mai multe interpretări a fost descrierea scurtă care însoțea videoclipul. Gina Chirilă a menționat că este „în sfârșit la o întâlnire cu un 10 din 10”, o formulare care a generat rapid numeroase reacții în rândul urmăritorilor.

Oare chiar așa să fie? Gina și-a oficializat noua relație și nu își mai ascunde sentimentele? După postările ei cam așa se pare, însă vom vedea ce urmează pentru frumoasa blondină.

