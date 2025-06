Bogdan Vlădău, acuzat de relații indecente cu o... clientă! Cum a fost surprins în timpul unui retreat + Reacția Ginei Chirilă

Lovitură grea pentru Bogdan Vlădău! Fostul soț al Ginei Chirilă este acuzat de relații indecente cu o clientă! Cum a fost surprins în timpul unui retreat? Vă prezentăm reacția Ginei Chirilă!

Un scandal de proporții zguduie lumea mondenă din România! Bogdan Vlădău, cunoscut în trecut ca model și fost soț al Ginei Chirilă, iar în prezent promotor al unui stil de viață spiritual și organizator de retreaturi în destinații exotice, este acuzat că ar fi profitat de poziția sa pentru a întreține relații sexuale cu participantele la aceste evenimente.

Deși imaginea lui a fost conturată în ultimii ani în jurul ideii de vindecare emoțională, evoluție personală și reconectare cu sinele, o mărturie recentă scoate la iveală detalii tulburătoare despre ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în culisele unor călătorii spirituale.

Persoana care a decis să rupă tăcerea susține că de-a lungul timpului au existat semnale și zvonuri în rândul participanților, dar ar fi fost trecute cu vederea. Ba chiar mai mult, a spus că toate acestea au fost confirmate.

Este important de precizat faptul că bărbatul care a făcut acuzațiile l-ar cunoaște pe Bogdan Vlădău și ar fi apărut împreună într-o imagine.

„Octombrie 2024 a fost ultima dată când am participat la retreatul vostru. Am plecat definitiv după ce s-a întâmplat în ultima noapte. Când am intrat în camera mea, l-am auzit pe organizator făcând sex cu o participantă din camera alăturată. Au circulat zvonuri, dar eu le-am ignorat. Am pus la îndoială. A fost naivitate. L-am confruntat a doua zi. Ceea ce contează acum nu este actul în sine, ci tăcerea. Pentru cei dintre voi care au participat, și pentru cei care s-au poziționat ca facilitatori principali – în special femeile, tăcerea voastră nu a fost neutralitate. A fost aliniere. Ați știut, ați ales să rămâneți, acesta nu a fost un incident izolat. A fost un model. Nu doar că l-ați tolerat, l-ați protejat”, a declarat bărbatul.