Gina Chirilă, adevărul despre schimbările din viața ei și hate-ul din online: ”A pornit de la narcisism…”

Gina Chirilă activează, mai nou, din ce în ce mai des pe Tik Tok, unde postează destul de mult, dar unde are parte și de hate-ul aferent. Pentru CANCAN.RO, fotomodelul spune cât de mult o afectează comentariile urâte, dar și ce operații estetice vrea să își facă în viitor.

Gina Chirilă își ține viața privată destul de ascunsă de ochii curioșilor. Fotomodelul nu a dezvăluit foarte multe despre separarea de Bogdan Vlădău după 11 ani de relație și nici nu postează foarte multe poze cu fetița sa. Chiar și așa, blondina tot are p arte de comentarii acide, din când în când. Mai ales de când s-a apucat serios de Tik Tok, vedeta se confruntă deseori cu replici destul de răutăcioase din partea haterilor.

”Mi se pare o lume foarte diferită cea a Tik Tok-ului de cea de pe Instagram. Sunt novice în ale Tik Tok-ului, dar îmi fac prezența simțită și acolo, încet, încet. Încerc să gestionez hate-ul cum pot și eu, să-mi pun amprenta personală. Toată lumea are dreptul la opinie și tot așa am și eu, de aceea mai răspund din când în când și la comentarii. (…)

S-a luat o doamnă de părul meu, da, însă inițial a pornit de la narcisism și am rugat-o să facă un video în care să vorbească despre asta, pentru că narcisismul este o boală, practic, dar nu a dorit să facă. Pe Instagram nu prea îmi iau hate. Eu îmi țin viața personală pentru mie și cred că și acesta e un motiv”, a spus Gina Chirilă.

Ce operații estetice are Gina Chirilă

Deși este una dintre cele mai frumoase femei din România, Gina are parte de remarci urâte din partea femeilor legate, culmea, chiar și de fizicul său. Din fericire, aceasta știe cum să le închidă gura și să nu se lase prea afectată de replicile acestora. Iar dacă tot am adus în discuție fizicul, am vrut să aflăm dacă Gina ar mai opta și pentru alte intervenții estetice,

”În ceea ce privește intervențiile estetice, am doar un implant mamar. Pe viitor poate mi-aș face și altceva, cine știe?!”, a adăugat fotomodelul.

