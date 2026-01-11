Acasă » Exclusiv » Celebra prezentatoare cheltuie fără să clipească. Soție fericită, căsnicie liniștită

Celebra prezentatoare cheltuie fără să clipească. Soție fericită, căsnicie liniștită

De: Adrian Vâlceanu 11/01/2026 | 06:50
Albertina Ionescu, 43 de ani, se bucură de viața de soție. CANCAN.RO a surprins-o profitând de reducerile de după sărbători. Și nu oriunde, ci la un brand upscale, pe care nu mulți români și-l permit. Pasiunea pentru haine e mai degrabă un impediment sau un liant în căsnicia lor? Aflăm din imagini.

După o nuntă ca-n filmul Mamma mia, în Grecia, cu cununi din măslin pe creștet, Albertina și Constantin Opriș au intrat în ritmul firesc al căsniciei și par să se înțeleagă bine, și mai degrabă din priviri, având în vedere ce ochi frumoși au amândoi în postările de Instagram.

Albertina Ionescu a ieșit la o sesiune de shopping cu soțul ei

E evident că soțul Albertinei, Constantin Opriș, investește mult în imaginea personală și mai ales în vestimentație. După căsătorie, Albertina declara că soțul său e ”un bărbat sigur pe el, care n-are nimic de demonstrat”.

Albertina Ionescu și soțul ei încep anul pe investiții în eleganță

Așa este, nu are nimic de demonstrat, mai puțin pasiunea lui pentru look-ul slick, clasic, din Mad Men, cu costume impecabile și cravate înguste, plus manșete ultra vizibile. La un bărbat elegant manșetele sunt cartea de vizită, iar Constantin Opriș nu ratează nicio ocazie de a și le etala.

De data aceasta, cei doi intră în magazinul Barbour, care afișează reduceri semnificative. El e la costum, ca în mai toate ipostazele publice. Albertina poartă o ținută de culoarea unui vin Sherry maturat la infinit, deosebit de elegantă.

Cei doi sunt ca la ei acasă în magazin, cuvântul potrivit fiind ”adecvați” acestui mediu de finețe britanică. Se știe că membrii casei regale britanice poartă adesea ținute de vânătoare marca Barbour. E firesc deci ca Albertina și Constantin să vâneze și ei câte o ținută de la acest brand.

Albertina e cu siguranță o femeie fericită. Ce româncă se mai poate lăuda că soțul său o însoțește la shopping de haine, o ajută să aleagă, dezbate cu ea ce i s-ar potrivi și ce nu. Exact asta face Constantin Opriș, noua sa iubire.

Și cu siguranță nu e vorba de un shopping steril, pentru că verdictul oficial în cazul Albertinei este că e o persoană cu adevărat rafinată și autentică. Absolventă de drept, la ea se vede o congruență între sinele profesional și cel personal. De peste 20 de ani la TVR Albertina continuă să ofere un exemplu de bun gust.

CITEȘTE ȘI – Fabulos! Ce job inedit a avut Albertina Ionescu înainte să lucreze în televiziune

NU RATA – Albertina Ionescu a rupt tăcerea! Ce spune despre despărțirea de Valentin Butnaru. “Când oamenii ajung să…”

