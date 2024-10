Bogdan Vlădău, mai sincer ca niciodată, în primul interviu acordat după divorț: „Lucrurile au luat-o razna complet!” În ce relații a rămas cu Gina Chirilă

Bogdan Vlădău este destul de discret cu viața lui personală și rareori apare în spațiul public pentru a comenta pe marginea subiectelor în care el este personajul principal. De data aceasta însă, fostul model și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a oferit un interviu fără perdea! Veți avea ocazia, în rândurile ce vor curge, să descoperiți o altă latură a celui care a ținut primele pagini ale ziarelor în ultima perioadă. Sincer, deschis, asumat, Bogdan Vlădău și-a așternut în pagina de astăzi experiențele care i-au creionat personalitatea, trăirile sale, dar și nemulțumirile. Așadar, vă invităm să aruncați un ochi pe mărturisirile lui Bogdan Vlădău, ce vor revela adevărata față a vedetei TV.

Artistul a avut o carieră fulminantă ca model, iar apoi și-a îndreptat atenția către televiziune, unde a fost implicat în mai multe proiecte de succes. Doar că succesul căpătat a venit la pachet și cu multă atenție din partea presei și curiozitate legată de viața personală a lui Bogdan Vlădău. Un lucru este cert, din spusele lui, este un tată împlinit și fericit, care se bucură de familia sa, dar și de sprijinul necondiționat al Ginei Chirilă.

CITEȘTE ȘI: Bogdan Vlădău, schimbare radicală! Cu ce se ocupă după ce s-a retras din lumina reflectoarelor: „Simțeam cumva că trebuie să fie mai mult”

În interviul de astăzi, Bogdan a explicat, pe înțelesul tuturor, totul despre vindecarea cu ajutorul ceremoniilor shamanice și cât de mult l-au ajutat să își descopere eul superior. În plus, ne-a povestit și despre activitățile sale preferate cu minunea din viața sa, micuța Katia, dar și care sunt lucrurile care îl deranjează la societatea zilelor noastre.

Bogdan Vlădău, despre spiritualitate și vindecare

CANCAN.RO: În primul rând, aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre ceea ce tu ai numit „proiectul tău de suflet”

Bogdan Vlădău: Proiectul meu de suflet a apărut în anul 2020 când am hotărât să împărtășesc cu frații (și surorile) mei români din înțelepciunea, experiența și modalitățile de vindecare pe care le-am descoperit în retreaturile, cursurile, experiențele acumulate de mine în ultimii 20 de ani de căutări interioare. Circle of Light Retreats a început odată cu primul retreat organizat în junglă amazoniană din Peru.

Inițial ne bazam doar pe ceremoniile shamanice cu Ayahuasca, dar în momentul prezent Circle of Light Retreats înglobează în retreaturile sale practici spirituale atât din Orientul Îndepărtat cât și cele shamanice provenite din zona Amazonului. Practic, astăzi noi oferim un sistem holistic de vindecare fizică, emoțională și spirituală prin ceremoniile shamanice cu plante sacre, Yoga, Meditație, Breathwork, Soundhealing, Nutriție, Acupunctură, Astrologie, tehnici Wim Hof, Postura, Terapia arienilor.

În viitorul foarte apropiat planul este să dezvoltăm un program de terapie, sper eu gratuit, dacă vom obține finanțarea necesară, pentru părinții copiilor cu Autism/ADHD, deoarece aceștia ajung la un nivel de stres mental foarte apropiat cu cel al soldaților aflați în teatre de război. De asemenea îmi doresc foarte tare să construiesc un centru de retreat undeva în munții noștri absolut superbi!

CANCAN.RO: De unde a pornit această pasiune, înclinație, către ceremoniile shamanice?

Bogdan Vlădău: De când am fost mai conștient de mine am avut acea convingere și chemare că sigur există ceva mult mai mult decât putem cuprinde noi cu privirea, acea dorința subtilă de a descoperii acel ceva. De mic am avut acel dor de dragostea lui Dumnezeu și am încercat prin toate mijloacele care mi-au fost revelate în timp, să accesez din nou acea dragoste necondiționată pe care noi o numim Dumnezeu, Tatăl Ceresc, Alah, Brahman, spune-i cum vrei tu. Așadar, trecând prin Ortodoxie, Meditație, Yoga, am ajuns și la Shamanism. Nu m-am oprit la una singură, pentru că nu se exclud deloc una pe altă, contrar părerii generale.