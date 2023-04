Bogdan Vlădău, schimbare radicală! Cu ce se ocupă după ce s-a retras din lumina reflectoarelor: „Simțeam cumva că trebuie să fie mai mult”

De ceva timp, Bogdan Vlădău s-a retras din lumina reflectoarelor și a început să se concentreze pe latura sa spirituală. A descoperit mai multe valențe ale acesteia, iar de câțiva ani viața i s-a schimbat destul de mult. A descoperit șamanismul și a fost fascinat de toate practicile pe care le cuprinde. Le-a încercat pe toate, iar acum îi ghidează și pe alții pe calea pe care el a urmat-o.

Încă de la o vârstă fragedă, Bogdan Vlădău a fost atras de spiritualitate. A descoperit-o mai întâi din prisma ortodoxiei, iar apoi a trecut la șamanism. În anul 2020, după participarea la Survivor România, Bogdan Vlădău a început să se aplece mai mult asupra acestei laturi. A descoperit practicile șamanismului în Amazon, le-a încercat pe toate și a fost fascinat.

Acum, Bogdan Vlădău vrea să transmită lucrurile pe care el le-a învățat și simțit mai departe, așa că de ceva timp organizează retreat-uri în jungla amazoniană.

„De fapt de când eram mic am avut așa o înclinație către spiritualitate. Am avut senzația și simțeam cumva că trebuie să fie mai mult decât ce vedem noi cu ochiul liber. Dincolo de lumea asta materială suntem și energie, suntem și spirit și așa mai departe. Deci a început cumva de când eram mic, după aceea am început și am intrat mai profund în lumea asta prin ortodoxie.

Am fost la muntele Athos de câteva ori, după care am ajuns la șamanism, am ajuns și în Amazon, acolo am făcut practici cu șamanii, cu mai multe plante și remedii pe care le au ei acolo. Cam așa a început drumul. Acum, de câțiva ani, deja organizez eu retreat-uri acolo, duc oameni din România cu precădere, dar din toată lumea, în general. Am avut oameni și din Costa Rica”, a declarat Bogdan Vlădău, potrivit impact.ro.

„O să fiu mai mult plecat”

Bogdan Vlădău a fost fascinat de această lume, așa că majoritatea timpului și-l dedică noii sale pasiuni. Are deja planificate următoarele retreat-uri și o să bifeze noi destinații. Acesta își dorește să descopere cât mai multe în domeniu și are grijă să stea în compania specialiștilor și să învețe tot ce se poate de la ei.

„Sunt retreat-uri în jungla amazoniană din Peru cu care colaborez. Vreau să încep să merg și în Brazilia, Ecuador. Tocmai am venit dintr-un retreat cu unii care cred eu că sunt cei mai buni din lume pe partea asta și am fost cumva acolo ca și participant ca să învăț de la cei mai buni și să pun și eu în practică. Se întâmplă din 2016, am avut contact prima dată cu fenomenul acesta, după care în 2020, imediat după ce m-am întors de la Survivor am organizat și prima călătorie, primul retreat în Peru.

Se pare că o să fiu mai mult plecat decât pe aici în următorii ani. Au fost câte 2-3 pe an până acum. Anul acesta vor fi doar două în Peru, probabil că va fi și unul în Ecuador, să vedem, probabil că și în Costa Rica. Durează 14 zile, dar în sine retreatul durează 10 zile, facem cinci ceremonii cu șamanii, în zilele de pauză putem face și sesiuni de meditație, sesiuni de respirații holotropice, poate și sesiuni de intrat în gheață pe metoda wim hof, mai dăm la pește, ne plimbăm cu barca pe Amazon, sunt multe chestii de făcut”, a mai spus Bogdan Vlădau.

