Katy Perry și logodnica lui Jeff Bezos merg în spațiu! Cât va dura călătoria lor și ce costume speciale au

Eveniment istoric realizat de șase femei! Logodnica lui Jeff Bezos, Lauren Sanchez, Katy Perry și încă patru persoane vor realiza o călătorie spațială în primul echipaj format exclusiv din femei de la călătoria astronautei ruse Valentina Tereșkova din 1963.

Lauren Sanchez, pilot de elicopter, jurnalistă, autoare pentru copii și logodnică a miliardarului Jeff Bezos, va fi la bordul călătoriei de 11 minute, alături de cinci însoțitoare alese cu atenție.

În mod normal, un loc ar costa între 200.000 și 300.000 de dolari, deși este cunoscut faptul că acestea se vând la licitație cu milioane de euro.

Există deja o dezbatere cu privire la motivul acestei călătorii, oamenii întrebându-se dacă este o manifestare feministă sau este doar o modalitate de promovare a lui Jeff Bezos.

În racheta New Shepard se vor afla cele șase femei: Katy Perry, Lauren Sanchez, Gayle King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe și Kerianne Flynn.

Cel mai în vârstă membru al echipajului este Gayle King, care a împlinit 70 de ani. Aceasta a refuzat inițial propunerea lui Bezos, însă și-a schimbat rapid opinia.

”Când am primit apelul de la Lauren și Jeff, prima mea reacție a fost – nu. De atunci am vorbit cu foarte mulți oameni care era favorabili acestei idei. Am fost indecisă, și acum sunt, dar știu că este foarte interesant să fii și îngrozit și entuziasmat în același timp. Nu m-am simțit niciodată așa”, a declarat Gayle King.