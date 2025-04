Cătălin Scărlătescu a văzut moartea cu ochii, după ce l-a mușcat o... „Vreo lună de zile am tot tras, dă-i injecții...”

Probleme pentru Cătălin Scărlătescu! Celebrul chef a dezvăluit că a trecut prin momente grele, după ce s-a întors dintr-o vacanță. În urma unei mușcături, juratul de la MasterChef s-a trezit cu o infecție urâtă. Timp de o lună a mers cu un cadru, iar tratamentul a fost unul complex. De asemenea, în acea perioadă, a slăbit 10 kilograme. Află, în articol, toate detaliile!

Nu mai este un secret faptul că juratul de la MasterChef iubește să meargă în vacanțe. Atunci când prinde timp liber, Cătălin Scărlătescu pleacă în diverse destinații. Totuși, călătoriile nu decurg de fiecare dată așa cum își imaginează. Uneori, celebrul chef are parte de peripeții.

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că a slăbit 10 kilograme după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Celebrul chef a fost mușcat, în una dintre vacanțele sale, de o scolopendră. Potrivit dicționarului explicativ român, aceasta este un mic animal miriapod care trăiește în locuri umede și întunecoase și se hrănește cu larve de insecte.

Juratul de la MasterChef s-a ales cu o infecție urâtă, iar vindecarea a durat aproximativ o lună. În acea perioadă, a urmat un tratament complex, cu injecții. Mai mult decât atât, a fost nevoit să meargă cu un cadru.

„Cu greutatea, în momentul de față, sunt bine. Am avut o problemă de sănătate. Am fost într-o vacanță și am luat o infecție ciudată și am scăpat de câteva kilograme, dar a trebuit să merg cu cadru. S-a întâmplat în ianuarie.

M-a mușcat o scolopendră, ceva. Vreo lună de zile am tot tras, dă-i injecții, dă-i pe dracu’. Dar sunt bine, viu, nevătămat și cu 9‑10 kilograme mai jos. Tot răul a fost spre bine”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Fanatik.