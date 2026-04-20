Doliu în lumea filmului! Un actor din celebrul serial „Melrose Place” a murit la 57 de ani

De: Daniel Matei 20/04/2026 | 15:35
Doliu în lumea filmului! Un actor din celebrul serial „Melrose Place” a murit la 57 de ani
Actorul american Patrick Muldoon, cunoscut pentru rolurile din seriale celebre precum „Days of Our Lives” și „Melrose Place”, a murit la vârsta de 57 de ani. Vestea a fost confirmată de managerul său, care a precizat că decesul a avut loc duminică, 19 aprilie.

Potrivit informațiilor citate de PEOPLE, actorul ar fi suferit un infarct. Moartea sa a venit pe neașteptate, la doar câteva zile după ce Muldoon își exprimase entuziasmul pentru un nou proiect cinematografic.

Cu doar două zile înainte de deces, actorul publicase pe rețelele sociale un mesaj în care anunța că este implicat într-un film nou, alături de nume mari de la Hollywood, precum Chris Hemsworth și Taron Egerton.

„Sunt foarte entuziasmat să fac parte din acest proiect extraordinar, KOCKROACH, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin în distribuție. Filmările au loc acum în Australia”, a scris el, alături de o fotografie a unui articol Deadline care anunța filmul.

A murit actorul Patrick Muldoon

Născut în California, Patrick Muldoon a devenit cunoscut în anii ’90, după ce a interpretat personajul Austin Reed în serialul „Days of Our Lives”. Ulterior, a jucat rolul lui Richard Hart în „Melrose Place”, consolidându-și statutul de actor apreciat în producțiile de televiziune.

Pe lângă seriale, Muldoon a apărut și în filme de succes, printre care „Starship Troopers” (1997), unde a jucat alături de Denise Richards și Casper Van Dien.

De-a lungul carierei, actorul s-a implicat și în muzică, lansând mai multe piese, dar și în producție. Ultimul său film, thrillerul „Dirty Hands”, urmează să fie lansat în curând.

Pe lângă cariera de actor, Muldoon s-a dedicat și muzicii, lansând piese precum „I Believe” și „Gray Again”. Videoclipul pentru „Gray Again” a avut-o ca protagonistă pe fosta sa parteneră, Denise Richards, în vârstă de 55 de ani, iar filmările au fost prezentate anul trecut în emisiunea de tip reality show a acesteia – „Denise Richards and Her Wild Things”.

Mărturisirea tulburătoare a lui Charlize Theron: a povestit momentul în care mama sa i-a ucis tatăl. „Lucrurile astea nu mă mai bântuie”
Mărturisirea tulburătoare a lui Charlize Theron: a povestit momentul în care mama sa i-a ucis tatăl. „Lucrurile astea…
Justin Theroux a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Soția actorului, Nicole Brydon Bloom, a…
Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – Un spectacol-eveniment despre prietenie, muzică și un fenomen care a definit o generație –
Câți bani a primit un șofer Bolt, pentru o cursă din București până în satul Săbăreni din județul Giurgiu
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Nicolae Guță, de urgență la spital! Anunțul care i-a alarmat pe fani, făcut în urmă cu câteva minute
Mărturisirea tulburătoare a lui Charlize Theron: a povestit momentul în care mama sa i-a ucis tatăl. „Lucrurile astea nu mă mai bântuie”
