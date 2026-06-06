Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul

O decizie luată de doi influenceri cunoscuți din Statele Unite a provocat o amplă dezbatere în mediul online, după ce aceștia au făcut public faptul că au ales să întrerupă o sarcină în urma unui diagnostic prenatal care indica sindromul Down. Povestea lor a atras atenția a milioane de persoane și a generat reacții puternice, împărțind opinia publică între susținători și critici.

Cei doi creatori de conținut, care se bucură de o comunitate numeroasă pe rețelele sociale, au decis să vorbească deschis despre experiența prin care au trecut în ultimele luni. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei înregistrări video publicate online, în care au explicat motivele care au stat la baza hotărârii lor și dificultățile emoționale pe care le-au întâmpinat pe parcursul întregului proces.

Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina

Potrivit informațiilor prezentate de aceștia, sarcina a evoluat normal până în momentul în care investigațiile medicale au indicat existența trisomiei 21, afecțiune cunoscută sub denumirea de sindrom Down. Diagnosticul a reprezentat un șoc pentru viitorii părinți, care s-au confruntat cu o situație neașteptată și extrem de dificilă.

În primă fază, cei doi au luat în calcul posibilitatea de a continua sarcina. Dorința de a deveni părinți și speranța că vor putea face față provocărilor i-au determinat să analizeze atent toate opțiunile disponibile. Pe măsură ce au început să se informeze mai mult despre această afecțiune și despre implicațiile pe termen lung, perspectiva lor s-a schimbat..

„În această săptămână am luat decizia foarte dificilă de a întrerupe sarcina din cauza trisomiei 21. Decizia nu a fost luată ușor. Când am aflat prima dată, am fost șocat, dar optimist. Am crezut că ne vom descurca, dar nu înțelegeam complet ce presupune sindromul Down. Nu mi-am dat seama cât de dificil poate fi, atât pentru copil, cât și pentru familie. În multe cazuri, persoanele cu sindrom Down depind de îngrijire toată viața”, a transmis Jesse Ridgway.

Documentarea privind sindromul Down i-a pus în contact cu numeroase informații legate de dificultățile medicale și de dezvoltare care pot apărea în astfel de cazuri. Specialiștii atrag atenția că persoanele diagnosticate cu această afecțiune pot prezenta probleme de sănătate variate, inclusiv afecțiuni cardiace congenitale, dificultăți de auz, întârzieri în dezvoltarea cognitivă și alte complicații care necesită monitorizare și îngrijire constantă.

În urma consultărilor cu medici și specialiști, dar și după numeroase discuții purtate în familie, cei doi influenceri au ajuns la concluzia că nu sunt pregătiți să gestioneze responsabilitățile și provocările pe care le-ar presupune creșterea unui copil cu nevoi speciale. Decizia finală a fost una extrem de dureroasă și a fost descrisă ca o experiență profund traumatizantă pentru amândoi.

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