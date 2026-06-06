Acasă » Știri » Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul

Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul

De: Anca Chihaie 06/06/2026 | 14:04
Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O decizie luată de doi influenceri cunoscuți din Statele Unite a provocat o amplă dezbatere în mediul online, după ce aceștia au făcut public faptul că au ales să întrerupă o sarcină în urma unui diagnostic prenatal care indica sindromul Down. Povestea lor a atras atenția a milioane de persoane și a generat reacții puternice, împărțind opinia publică între susținători și critici.

Cei doi creatori de conținut, care se bucură de o comunitate numeroasă pe rețelele sociale, au decis să vorbească deschis despre experiența prin care au trecut în ultimele luni. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei înregistrări video publicate online, în care au explicat motivele care au stat la baza hotărârii lor și dificultățile emoționale pe care le-au întâmpinat pe parcursul întregului proces.

Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina

Potrivit informațiilor prezentate de aceștia, sarcina a evoluat normal până în momentul în care investigațiile medicale au indicat existența trisomiei 21, afecțiune cunoscută sub denumirea de sindrom Down. Diagnosticul a reprezentat un șoc pentru viitorii părinți, care s-au confruntat cu o situație neașteptată și extrem de dificilă.

În primă fază, cei doi au luat în calcul posibilitatea de a continua sarcina. Dorința de a deveni părinți și speranța că vor putea face față provocărilor i-au determinat să analizeze atent toate opțiunile disponibile. Pe măsură ce au început să se informeze mai mult despre această afecțiune și despre implicațiile pe termen lung, perspectiva lor s-a schimbat..

Foto: Instagram

„În această săptămână am luat decizia foarte dificilă de a întrerupe sarcina din cauza trisomiei 21. Decizia nu a fost luată ușor. Când am aflat prima dată, am fost șocat, dar optimist. Am crezut că ne vom descurca, dar nu înțelegeam complet ce presupune sindromul Down. Nu mi-am dat seama cât de dificil poate fi, atât pentru copil, cât și pentru familie. În multe cazuri, persoanele cu sindrom Down depind de îngrijire toată viața”, a transmis Jesse Ridgway.

Documentarea privind sindromul Down i-a pus în contact cu numeroase informații legate de dificultățile medicale și de dezvoltare care pot apărea în astfel de cazuri. Specialiștii atrag atenția că persoanele diagnosticate cu această afecțiune pot prezenta probleme de sănătate variate, inclusiv afecțiuni cardiace congenitale, dificultăți de auz, întârzieri în dezvoltarea cognitivă și alte complicații care necesită monitorizare și îngrijire constantă.

În urma consultărilor cu medici și specialiști, dar și după numeroase discuții purtate în familie, cei doi influenceri au ajuns la concluzia că nu sunt pregătiți să gestioneze responsabilitățile și provocările pe care le-ar presupune creșterea unui copil cu nevoi speciale. Decizia finală a fost una extrem de dureroasă și a fost descrisă ca o experiență profund traumatizantă pentru amândoi.

CITEȘTE ȘI: Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu un celebru fotbalist, chiar de Valentine’s Day

Cât de mult s-a schimbat Alexandra Stan în ultimul trimestru de sarcină. Când mami are pofte, tati se conformează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România
Știri
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România
Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe! Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ore
Știri
Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe! Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ore
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu...
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
Gandul.ro
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de...
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă,...
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
Gandul.ro
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului...
ULTIMA ORĂ
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre ...
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România
De ce au refuzat cei doi soți să participe împreună la Asia Express: „E un tărâm fertil pentru ...
De ce au refuzat cei doi soți să participe împreună la Asia Express: „E un tărâm fertil pentru conflicte”
Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe! Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ...
Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe! Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ore
Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție
Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție
Iarna 2026-2027 ar putea aduce surprize în Europa. Ce spun primele estimări meteo
Iarna 2026-2027 ar putea aduce surprize în Europa. Ce spun primele estimări meteo
Pensii diferite pentru aceeași vechime în muncă. Cum se poate ajunge la o diferență de 2.000 de lei
Pensii diferite pentru aceeași vechime în muncă. Cum se poate ajunge la o diferență de 2.000 de lei
Vezi toate știrile