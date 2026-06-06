Mai mulți bani cheltuiți nu înseamnă o garderobă corectă! Adina Buzatu are explicația: „Cei mai eleganți bărbați nu sunt cei care cumpără mult”

Adina Buzatu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați consultanți vestimentari din România, vorbește despre mecanismele din spatele cumpărăturilor impulsive și dezvăluie cele mai frecvente greșeli care transformă o graderobă aparent bogată, într-una lipsită de coerență. De la hainele cumpărate la reducere până la piesele alese „pentru ziua în care vor slăbi”, consultantul vestimentar vorbește pentru CANCAN.RO despre adevăratul sens al eleganței masculine și despre cum poate fi construită o graderobă inteligentă cu piese vestimentare ușor de combinat împreună.

Unul dintre cei mai apreciați consultanți vestimentari din România, Adina Buzatu, vorbește despre greșelile pe care le fac cel mai frecvent bărbațiia atunci când își aleg piesele vestimentare. Specialistul ne învață cum putem să construim o garderobă inteligentă cu piese vestimentare care să ne avantajeze și care să se combine ușor între ele, dar și cum să nu picăm în „capcana reducerilor”.

Adina Buzatu ne învață cele mai importante trucuri pentru o garderobă completă cu minim de efort

Adina Buzatu atrage atenția asupra faptului că una dintre cele mai mari probleme pe care le observă în rândul domnilor este tendința de a cumpăra haine fără o strategie clară, fapt care în timp duce la garderobe încărcate, dar complicat de utilizat.

„Mulți bărbați au astăzi mai multe haine decât au avut vreodată. Și, cu toate acestea, continuă să spună că nu au cu ce să se îmbrace.La prima vedere pare un paradox. În realitate, explicația este simplă: foarte puțini își aleg hainele cu un plan. Cei mai mulți cumpără ceea ce le atrage atenția într-un anumit moment și speră că, la un moment dat, toate acele piese vor funcționa împreună, dar rareori se întâmplă asta”, explică ea.

Potrivit consultantului vestimentar, această abordare face ca multe dintre piesele vestimentare achiziționate să nu poată fi integrate cu ușurință în ținute complete și coerente.

„Întâlnesc atât de des bărbați care au dulapuri pline și, în același timp, foarte puține ținute complete care funcționează cu adevărat. Au multe cămăși, multe perechi de pantaloni, multe tricouri sau sacouri, însă prea puține ținute care funcționează cu adevărat. De cele mai multe ori, rezultatul este o simplă alăturare de piese vestimentare, fără coerență, fără intenție și fără identitate”, a spus Adina Buzatu pentru CANCAN.RO.

În opinia sa, diferența dintre o garderobă funcțională și una dezorganizată, nu constă în numărul pieselor vestimentare, ci în modul în care acestea sunt alese și combinate. Din acest motiv, avem nevoie de o strategie clară înainte de a merge la cumpărături.

„Am observat de-a lungul anilor că foarte mulți dintre bărbații care ne trec pragul pentru prima dată nu sunt obișnuiți să își construiască garderobe. Sunt obișnuiți să cumpere obiecte vestimentare. O cămașă care le atrage atenția, un sacou cumpărat impulsiv, o pereche de pantaloni aflată la reducere sau o haină pe care și-o imaginează integrată cândva într-o ținută. Rareori există o strategie în spatele acestor alegeri și aproape niciodată o construcție coerentă”, a explicat consultantul vestimentar.

În acest context, Adina Buzatu explică faptul că procesul de construire a unei garderobe eficiente începe întotdeauna cu o analiză atentă a pieselor existente și a nevoilor fiecărei persoane, acesta fiind primul lucru pe care ea și echipa sa îl fac pentru fiecare client.

„Unul dintre primele lucruri pe care eu și colegii mei le facem atunci când lucrăm cu un client este să îl ajutăm să privească hainele ca parte a unui întreg. Să înțeleagă ce îi lipsește cu adevărat, ce poate combina, ce merită păstrat și, mai ales, ce merită cumpărat”, a explicat Adina Buzatu pentru CANCAN.RO.

Care sunt cele mai frecvente capcane în care putem pica atunci când ne alegem obiecte vestimentare

Mai mult, creatorul de stil masculin atrage atenția asupra unor obiceiuri care îi împiedică pe mulți bărbați să își construiască un stil autentic și funcțional, adaptat realității de zi cu zi.

„Observ frecvent și un alt fenomen interesant: mulți cumpără haine pentru omul care speră să devină, nu pentru omul care sunt astăzi. Pentru momentul în care vor slăbi. Pentru evenimentele la care poate vor merge. Pentru un stil de viață pe care încă nu îl au. Realitatea este că o garderobă trebuie construită pentru prezent La fel de des întâlnesc bărbați convinși că hainele foarte strâmte îi fac să pară mai supli. În realitate, efectul este exact invers. Cu cât o cămașă, un sacou sau un pantalon este mai tensionat pe corp, mai ales în zona abdomenului, cu atât silueta pare mai corpolentă. O lejeritate controlată avantajează aproape întotdeauna mai mult decât o piesă care stă să plesnească pe corp”, a susținut consultantul vestimentar.

Adina Buzatu vorbește și despre una dintre cele mai frecvente capcane în care putem pica. Mai exact, cumpărăturile făcute din impuls doar pentru că un produs beneficiază de o reducere considerabilă.

„Mai există apoi tentația reducerilor. De multe ori nu cumpărăm pentru că avem nevoie de ceva, ci pentru că avem impresia că facem o afacere bună. În realitate, una dintre cele mai costisitoare forme de economie este să cumperi lucruri pe care nu le vei purta niciodată. Foarte mulți oameni ajung să cheltuiască sume importante pe haine care nu li se potrivesc, nu se integrează în garderoba lor, nu se combină cu ceea ce au deja sau pur și simplu nu îi reprezintă. Cumpără mai mult, dar folosesc mai puțin. Iar acest tip de consum are consecințe care depășesc cu mult garderoba personală”, a mai spus Adina Buzatu pentru CANCAN.RO.

În final, vedeta subliniază că eleganța autentică nu este dată de numărul pieselor din dulap, ci de capacitatea de a face alegeri inteligente și de a investi în haine care să te reprezinte pe termen lung și care să îți definească stilul.

„Experiența mi-a demonstrat că cei mai eleganți bărbați nu sunt cei care cumpără cel mai mult. Sunt cei care aleg cel mai bine. Într-o perioadă în care suntem încurajați permanent să cumpărăm mai mult, poate că adevăratul lux a devenit exact opusul: să cumperi mai rar, să alegi mai inteligent și să porți mai mult timp lucruri care te reprezintă cu adevărat.Vei economisi bani. Vei economisi spațiu. Vei reduce o cantitate uriașă de risipă inutilă. Dar, mai ales, vei avea în sfârșit o garderobă care lucrează pentru tine, nu împotriva ta. Pentru că adevăratul lux nu este să ai mai multe haine. Adevăratul lux este să deschizi dulapul și să știi exact ce să alegi”, a mai declarat ea pentru CANCAN.RO.

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