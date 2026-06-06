O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România

O adolescentă din România a trecut printr-o situație fără precedent după ce a fost uitată într-o stație de alimentare din Ungaria. Familia sa, care se întorcea din Spania către România, și-a reluat drumul fără să își dea seama că tânăra nu se mai afla în mașină.

Mesajul de ajutor s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, iar în scurt timp familia a fost localizată. În cele din urmă, minora a fost preluată în siguranță de părinți, potrivit informațiilor publicate de Libertatea.

Mobilizare în masă

Cazul a fost făcut public joi, 4 iunie 2026, după ce pe grupul de Facebook „Voluntari în Europa” a fost postat un mesaj prin care comunitatea de români era rugată să contribuie la identificarea familiei unei minore.

Fata, în vârstă de 13 ani, a fost găsită în jurul orei prânzului într-o benzinărie OMV din Ungaria, aflată în apropierea unui restaurant KFC. Între timp, părinții își continuaseră călătoria, fără să realizeze că adolescenta nu mai era în autoturism.

Situația a fost cu atât mai complicată cu cât copila nu avea asupra sa nici telefonul mobil, nici bagajele, acestea rămânând în mașina familiei. De asemenea, nu deținea documente de identitate. Din puținele detalii pe care le-a putut oferi, s-a aflat că venea din Spania împreună cu părinții săi și că destinația finală a familiei era municipiul Calafat.

„Bună ziua! Vă rog să mă ajutați cu găsirea părinților. Acum 5 minute, s-a găsit o fată de 13 ani pe numele A. S. Maria (într-un OMV, de lângă KFC Ungaria), spune că a venit din Spania cu părinții, merge spre Calafat și au uitat-o în OMV. Telefonul și bagajul au rămas în mașina părinților. Am anunțat și poliția, este cu ea acum, dar ne roagă dacă o putem ajuta prin rețelele de socializare deoarece nu are documente și nici nu prea știe prea multe despre rudele din România”, se preciza în apelul public.

Autoritățile din Ungaria au fost informate imediat despre situație. Astfel, polițiștii care au ajuns la fața locului au preluat minora și s-au asigurat că aceasta este în siguranță.

Între timp, apelul lansat în mediul online a fost distribuit pe scară largă de românii din diaspora. Efortul comun al comunității a contribuit la identificarea rapidă a părinților, care au fost contactați în scurt timp. Cazul s-a încheiat fără consecințe neplăcute pentru copil.

„Mulțumesc frumos de ajutor! Sunteți un grup minunat! Cazul este rezolvat! S-au găsit părinții!”, a anunțat ulterior femeia care lansase apelul.

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