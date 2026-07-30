Tot mai multe persoane se întreabă dacă este mai bine să usuce hainele în uscătorul de rufe sau în mod tradițional, pe sârmă. Ambele metode au avantaje și dezavantaje, iar alegerea potrivită depinde atât de tipul țesăturii, cât și de timpul disponibil și de consumul de energie.

Potrivit experților citați de Consumer Reports, uscarea naturală poate prelungi durata de viață a hainelor și reduce consumul de energie, însă uscătorul rămâne cea mai practică soluție pentru anumite articole și în sezonul rece.

De ce este recomandată uscarea pe sârmă

Specialiștii explică faptul că temperaturile ridicate și mișcarea continuă din uscător deteriorează treptat fibrele textile. Scamele care se adună în filtrul uscătorului reprezintă, de fapt, fibre desprinse din haine în timpul ciclului de uscare.

În plus, uscarea naturală reduce consumul de energie electrică, poate prelungi durata de viață a hainelor, ajută la păstrarea culorilor și a elasticității anumitor materiale și permite soarelui să contribuie la albirea naturală a hainelor albe.

Pentru a preveni decolorarea, experții recomandă ca articolele închise la culoare, inclusiv blugii, să fie întoarse pe dos înainte de a fi puse la uscat.

Ce haine nu ar trebui uscate pe sârmă

Consumer Reports atrage atenția că nu toate articolele vestimentare sunt potrivite pentru uscarea în aer liber. De exemplu, gecile, pilotele și sacii de dormit cu puf își pot pierde volumul dacă sunt uscate pe sârmă. În cazul acestora, uscătorul este recomandat deoarece ajută la refacerea pufului, mai ales dacă sunt introduse și câteva mingi de tenis curate în tambur.

De asemenea, puloverele din lână nu ar trebui agățate pe sârmă, deoarece se pot întinde. Specialiștii recomandă să fie așezate pe o suprafață plană până la uscare.

Cum usuci corect hainele pe sârmă

Experții recomandă ca hainele să fie scuturate imediat după spălare, pentru a reduce formarea cutelor.

Cămășile ar trebui prinse de partea inferioară, iar pantalonii și fustele de talie, astfel încât urmele lăsate de cârlige să fie cât mai puțin vizibile. Tricourile și alte articole din materiale elastice pot fi împăturite peste sârmă, în loc să fie prinse cu clești, pentru a evita deformarea umerilor.

Specialiștii mai recomandă ca persoanele cu alergii sezoniere să evite uscarea hainelor în aer liber în perioadele cu un nivel ridicat de polen, deoarece acesta se poate depune pe țesături.

Experții spun că nu există o metodă universal mai bună. Uscarea pe sârmă este mai economică și mai blândă cu țesăturile, în timp ce uscătorul este mai rapid și reprezintă soluția potrivită pentru articole precum cele cu puf sau pentru perioadele reci și ploioase. În practică, cea mai bună alegere este adesea combinarea celor două metode, în funcție de tipul hainelor și de condițiile de afară.

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