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Chiar trebuie să speli întotdeauna de mână hainele cu eticheta „doar spălare manuală”? Ce spun experții

De: Daniel Matei 24/07/2026 | 06:10
Chiar trebuie să speli întotdeauna de mână hainele cu eticheta „doar spălare manuală”? Ce spun experții
Sursa foto: Shutterstock
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Multe persoane evită complet mașina de spălat atunci când văd pe etichetă mențiunea „doar spălare manuală”, însă specialiștii spun că, în multe cazuri, acest lucru nu mai este obligatoriu.

Potrivit Better Homes & Gardens, programele moderne de spălare delicată sau „hand wash” pot curăța în siguranță numeroase articole vestimentare, cu condiția să fie respectate câteva reguli simple.

Experții în îngrijirea textilelor explică faptul că multe mașini de spălat moderne sunt dotate cu programe speciale pentru haine delicate, care folosesc mișcări mai lente și mai puțină agitare decât ciclurile obișnuite.

Astfel, articole precum cele din cașmir, mătase sau dantelă pot fi, de multe ori, spălate în mașină dacă sunt introduse într-un săculeț special pentru rufe delicate și sunt spălate împreună cu alte articole similare.

Există și excepții

Specialiștii avertizează însă că unele materiale necesită în continuare o atenție deosebită. De exemplu, hainele din vâscoză sau cele ale căror culori nu sunt rezistente la apă pot fi deteriorate chiar și în programele delicate. În cazul articolelor foarte valoroase, fragile sau imposibil de înlocuit, spălarea manuală rămâne cea mai sigură opțiune.

De asemenea, dacă eticheta indică „dry-clean only” („curățare chimică exclusiv”), specialiștii recomandă să nu fie spălate acasă.

Cum trebuie uscate hainele delicate

Indiferent dacă sunt spălate manual sau în mașină, hainele delicate nu ar trebui introduse în uscătorul automat.

Experții recomandă uscarea lor în aer liber sau în interior, pe o suprafață plană, pentru a preveni deformarea și deteriorarea fibrelor.

Potrivit specialiștilor, diferența dintre programele „delicate” și „hand wash” este că acesta din urmă folosește mișcări și mai blânde, imitând mai fidel spălarea manuală, însă ambele cicluri utilizează apă rece și sunt concepute pentru a proteja materialele sensibile.

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