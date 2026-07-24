Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: „Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă”

Au trecut 15 ani de când Monica și Irinel Columbeanu formau unul dintre cele mai mediatizate cupluri din România. Chiar și așa, nimeni nu are cum să uite bine cunoscuta povestea de dragoste dintre cei doi. În spatele petrecerilor fastuoase, al aparițiilor impecabile și zvonurilor care au ținut primele pagini ale anilor 2000, exista însă o realitate pe care puțini au avut ocazia să o vadă. Acum, pentru prima dată, Cristina Mîndru, bona care a locuit alături de fostul cuplu Columbeanu și micuța Irina, face dezvăluiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre viața pe care a trăit-o în casa fostului milionar de la Izvorani și spune cum arăta, de fapt, familia Columbeanu atunci când camerele de filmat se opreau.

Ajunsă în casa familiei Columbeanu la doar 18 ani, după ce Monica Gabor a chemat-o la București să o ajute cu Irinuca, Cristina Mîndru a mărturisit pentru CANCAN.RO că a descoperit o lume complet diferită de cea pe care o vedea la televizor. Timp de aproape un an a locuit zi și noapte în vila de la Izvorani și susține că atmosfera din familie contrazicea de multe ori imaginea prezentată în presă.

Cristina Mîndru: „Experiența pe care am trăit-o alături de familia Columbeanu mi-a schimbat perspectiva asupra vieții”

CANCAN.RO: Cum ai ajuns să locuiești în vila lui Irinel Columbeanu? Care era rolul tău în casă?

Cristina Mîndru: Pe Monica și pe Ramona le cunosc încă din clasele primare. Am locuit în același cartier, în Bacău, și ne cunoșteam foarte bine. Monica știa din ce familie provin, ce educație am primit și cred că a avut încredere în mine tocmai din acest motiv. La un moment dat, am primit un mesaj de la ea prin care îmi propunea să vin la București și să o ajut cu Irina. În aproximativ trei zile eram deja acolo. Rolul meu principal era să am grijă de Irina, care era atunci foarte mică. Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă: am intrat dintr-odată într-o lume pe care până atunci o vedeam, doar la televizor.

CANCAN.RO: Cât timp ai stat acolo?

Cristina Mîndru: Am locuit alături de familia Columbeanu aproximativ un an. Eram acolo permanent, practic zi și noapte, 24 de ore din 24, cu excepția unor scurte plecări de două-trei zile pe care le mai aveam din când în când. Deși poate nu pare o perioadă foarte lungă, pentru mine a fost suficient de intensă încât să-mi influențeze profund viața și felul în care aveam să privesc lucrurile mai târziu

CANCAN.RO: Cum arăta o zi obișnuită în familia Columbeanu?

Cristina Mîndru: O zi obișnuită era foarte interesantă. Dimineața mă trezeam odată cu Irina, Monica venea să ne vadă, iar apoi mergeam împreună la domnul Irinel, pe care îl găseam aproape în fiecare dimineață făcând sport în zona piscinei, la demisol. Petreceam puțin timp împreună, apoi fiecare își continua programul: Monica și Irinel cu activitățile lor, iar eu cu Irina. Deși era doar un bebeluș, aveam un program foarte activ: înot, ieșiri în aer liber și multe alte activități. Cerințele erau mari, iar zilele mele erau aproape în totalitate dedicate Irinei.

CANCAN.RO: Cum era relația lor în spatele ușilor închise?

Cristina Mîndru: În ciuda tuturor speculațiilor de atunci legate de diferența de vârstă sau de faptul că Monica s-ar fi căsătorit pentru bani, eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă foarte plăcută și deseori amuzantă. Monica era afectuoasă, jucăușă, copilăroasă și foarte atentă cu domnul Irinel. Cred că tocmai această energie a ei făcea parte din farmecul care îl atrăgea. Eu am petrecut mult timp cu Monica și pot spune că am învățat multe de la ea despre feminitate și despre grija față de sine. Avea inclusiv obiceiul să se aranjeze și să se parfumeze înainte de culcare, iar eu am păstrat acest obicei până astăzi. De la ea am învățat că eleganța și feminitatea nu sunt doar pentru aparițiile publice, ci pot fi un mod de a fi, zi și noapte.

CANCAN.RO: Cum era atmosfera în vilă? Ce nu știa publicul despre viața din acea casă?

Cristina Mîndru: Pentru mine, la doar 18 ani, totul era impresionant. Era o vilă spectaculoasă și o lume complet diferită de cea din care veneam. Însă acea perioadă m-a învățat foarte devreme că banii nu garantează fericirea și că aparențele pot înșela. Am înțeles că ceea ce publicul vede din exterior reprezintă doar o parte din viața unor oameni și că în spatele unei imagini perfecte pot exista și lucruri pe care nimeni nu le vede. Nu mă refer la familia Columbeanu, ci la întreaga lume mondenă pe care am avut ocazia să o cunosc în jurul lor. Experiența aceea mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții.

CANCAN.RO: Cum era Irinei Columbeanu? Avea tabieturi pe care puțini le știu?

Cristina Mîndru: Pentru mine, domnul Irinel Columbeanu era un om matur, dar în același timp avea o latură foarte copilăroasă și uneori chiar naivă. Era extrem de darnic, milos și avea, cum se spune, «mână largă». Uneori aveam impresia că tocmai această bunătate îi făcea pe unii oameni din jurul lui să profite de generozitatea sa, iar lucrul acesta mă întrista. Eu l-am perceput întotdeauna ca pe un om foarte bun, poate uneori prea bun și prea încrezător în oameni. Cred că generozitatea lui a fost una dintre cele mai frumoase calități ale sale, dar probabil și una dintre vulnerabilitățile lui. Unul dintre obiceiurile pe care mi le amintesc foarte bine este că aproape în fiecare dimineață îl găseam făcând sport în zona piscinei, la demisolul vilei

CANCAN.RO: Există un episod pe care nu l-ai povestit niciodată până acum?

Cristina Mîndru: Da, sunt mai multe lucruri și întâmplări despre care nu am vorbit niciodată public. Eu locuiam cu ei practic 24 de ore din 24, iar singurele excepții erau câteva zile libere pe care le luam din când în când. La un moment dat, tocmai aceste plecări au influențat într-un fel șederea mea acolo și ceea ce a urmat. Prefer să nu intru acum în detalii, pentru că este o poveste în sine. Poate, cu o altă ocazie, într-un episod separat, voi povesti și acea parte, pentru că sunt multe lucruri interesante care au rămas nespuse.

CANCAN.RO: Cine era mai autoritar, Irinel sau Monica?

Cristina Mîndru: Din ceea ce am văzut eu, nu pot spune că unul dintre ei era mai autoritar. Am petrecut foarte mult timp în preajma lor și nu am asistat la conflicte sau la situații în care să simt că unul trebuia să se impună în fața celuilalt. Ceea ce mă surprindea uneori era diferența dintre realitatea pe care o vedeam eu în casă și ceea ce apărea ulterior în presă. Eu eram acolo, trăiam alături de ei și vedeam lucrurile din interior, iar uneori imaginea prezentată public era diferită de ceea ce experimentam eu.

CANCAN.RO: Cum era Irinuca când era mică?

Cristina Mîndru: Irina a fost încă de micuță un copil aparte, aproape regal prin felul ei de a fi: educată, rafinată, blândă, firavă și foarte ascultătoare. Era un copil cuminte, dormea și mânca bine, se îmbolnăvea foarte rar și era extrem de afectuoasă și lipicioasă. Pur și simplu am adorat-o. M-am atașat atât de mult de ea, încât Irina a fost copilul care m-a făcut să-mi doresc cu adevărat să devin mamă. Am spus public acest lucru și în 2024. Iar astăzi, când sunt mama a patru copii, pot spune că o parte din visul meu de a avea o familie numeroasă s-a născut atunci, din dragostea pe care am simțit-o pentru ea

CANCAN.RO: Există ceva ce ai învățat cât timp ai locuit alături de ei?

Cristina Mîndru: Am învățat enorm. Poate cea mai importantă lecție a fost că banii, luxul și imaginea nu sunt o garanție a fericirii. La doar 18 ani am intrat într-o lume pe care până atunci o vedeam doar la televizor și am înțeles că aparențele nu spun întotdeauna întreaga poveste. Astăzi sunt o femeie împlinită, fericită și binecuvântată tocmai pentru că nu am alergat niciodată după faimă, bani sau aparențe. Am căutat înainte de toate liniștea, familia și credința în Dumnezeu. Cred cu tărie în ceea ce ne învață Biblia: să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, iar celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Pentru mine, adevărata bogăție începe cu pacea din suflet.

CANCAN.RO: Ai mai păstrat legătura cu ei?

Cristina Mîndru: Cu Monica am vorbit mai rar, fiecare și-a urmat drumul, însă nu avem nimic să ne reproșăm. Din contră, o admir în continuare pentru ceea ce face. Mai schimbăm câteva cuvinte pe Instagram, iar dacă ne-am întâlni, cu siguranță ne-am saluta și am vorbi cu drag. Nu-i doresc decât bine și mă bucur pentru viața pe care și-a construit-o în America. Cu domnul Irinel Columbeanu, din păcate, nu am mai păstrat legătura, deși mi-am dorit și încă îmi doresc să îl vizitez. Îmi pare sincer rău pentru situația prin care trece, dar mă bucur foarte mult că și-a găsit liniștea sufletească și apropierea de Dumnezeu.

Eu provin dintr-o familie penticostală, iar când am aflat prin ce trece, unul dintre primele mele gânduri a fost cât de mult l-ar putea ajuta credința să treacă mai ușor peste această încercare. Mă bucur că astăzi Dumnezeu ocupă un loc important în viața lui. Cred că, uneori, viața ne așază exact acolo unde avem nevoie să fim pentru a descoperi ceea ce contează cu adevărat.

CANCAN.RO: Ai postat un videoclip în care povesteși că ți-ai amenajat locuința după vila familiei Columbeanu. În afara de pat, la ce te-ai mai inspirat după ei?

Cristina Mîndru: M-au inspirat foarte multe elemente din vila de la Izvorani și, surprinzător, multe dintre ele se regăsesc astăzi și în casa mea. Nu vreau însă să dezvălui totul acum, pentru că am pregătit ceva special pentru Instagram. Îi invit pe cei care vor vedea acest interviu să mă urmărească acolo, pentru că voi prezenta, pe rând, elementele inspirate din vila de la Izvorani și vor putea descoperi cât de mult se aseamănă, în anumite detalii, casa mea de astăzi cu locul care m-a impresionat atât de mult la 18 ani.

CANCAN.RO: Tu ce faci acum, cu ce te ocupi?

Cristina Mîndru: În momentul de față sunt creator de conținut și muncesc intens la unul dintre cele mai importante proiecte ale mele: brandul Cristina Mîndru, un brand de textile și haine exclusiviste. Am visuri mari și țintesc sus, dar am învățat să-mi așez prioritățile în ordinea corectă. Înainte de orice îmi doresc pace, liniște, copii sănătoși, o familie binecuvântată și să rămân aproape de Dumnezeu. Apoi, pas cu pas, îmi doresc să dezvolt brandul Cristina Mândru, să finalizez magazinul și producția, să-mi termin casa și să duc la capăt toate proiectele la care muncesc.

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