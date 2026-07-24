Prognoza meteo azi, 24 iulie 2026. Vreme de toamnă la final de iulie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și temperaturi neobișnuit de scăzute

Intervalul următor aduce o vreme neobișnuit de răcoroasă pentru sfârșitul lunii iulie, cu instabilitate atmosferică prezentă în mare parte din țară. Cele mai importante fenomene vor fi ploile însemnate cantitativ, furtunile și, pe alocuri, grindina, în special în zonele montane, în Maramureș și în Muntenia. Chiar dacă temperaturile vor rămâne plăcute, vremea va fi schimbătoare, iar umbrela va fi un accesoriu necesar în multe regiuni ale țării.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea va fi mai răcoroasă în cea mai mare parte a țării decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei vor fi averse și descărcări electrice pe arii extinse. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5–15 litri pe metru pătrat, însă pe alocuri vor depăși 25–40 l/mp. În zonele afectate vor exista și condiții de grindină.

Vântul va avea intensificări temporare în vestul, nord-vestul și sudul țării, cu rafale de 45–55 km/h în sudul Banatului și vestul Olteniei, iar la munte, în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor putea atinge 60–70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 7–9 grade în depresiuni și vor ajunge la 17–19 grade pe litoral. Spre dimineață, local în nord-vest și centru se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Maramureșul va fi una dintre regiunile cele mai afectate de instabilitate atmosferică, cu ploi, descărcări electrice și posibil grindină. În Banat și Crișana vor apărea înnorări temporare și averse izolate sau locale, iar vântul va sufla mai intens, în special în sudul Banatului, unde rafalele vor ajunge la 45–55 km/h. Valorile termice vor rămâne plăcute, fără excese de căldură.

Vremea în sudul și sud-estul României

Muntenia va avea o zi instabilă, cu averse pe arii extinse, descărcări electrice și cantități importante de apă, local între 25 și 40 l/mp. În Dobrogea vor fi ploi și furtuni pe arii locale, iar temperaturile se vor menține sub normalul perioadei. Vântul va avea unele intensificări, mai ales în timpul averselor.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În estul Olteniei vor fi perioade cu ploi și descărcări electrice, în timp ce în vestul regiunii fenomenele vor fi mai restrânse. Vântul va sufla mai intens în vestul Olteniei, cu rafale de până la 55 km/h. Temperaturile vor rămâne moderate și confortabile pentru finalul lunii iulie.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova vor fi înnorări accentuate și averse pe arii locale, însoțite de descărcări electrice. Ploile vor fi mai frecvente în jumătatea de vest a regiunii, iar temperaturile vor rămâne sub cele specifice perioadei. Vântul va avea intensificări trecătoare în timpul ploilor.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania va avea vreme răcoroasă, cu averse locale și descărcări electrice, mai ales în zonele apropiate de munte. În Carpați și în regiunile submontane instabilitatea va fi accentuată, cu ploi pe arii extinse, posibil grindină și cantități de apă ce pot depăși local 25–40 l/mp. La altitudini mari, în vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu rafale de 60–70 km/h.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Pe litoral și în Dobrogea vremea va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit pentru sfârșitul lunii iulie. Vor fi înnorări temporare, averse și descărcări electrice pe arii locale, iar temperaturile maxime vor rămâne în jurul valorilor de 24–26 de grade. Minimele nocturne vor fi cele mai ridicate din țară, între 17 și 19 grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi în general instabilă și mai răcoroasă decât este normal la sfârșitul lunii iulie. Cerul va avea înnorări accentuate pe parcursul zilei, când vor fi perioade cu averse, în general de 5–10 l/mp, izolat până la 15–20 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat și se poate intensifica pentru scurt timp în timpul ploilor. Temperatura maximă va ajunge la 24–25 de grade, iar minima va coborî la 14–16 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , maxima va fi de aproximativ 22–23°C, iar minima de 10–12°C, cu înnorări și averse locale.

, maxima va fi de aproximativ 22–23°C, iar minima de 10–12°C, cu înnorări și averse locale. La Timișoara, temperatura maximă va atinge 26–27°C, iar minima va fi de 13–15°C, cu vânt mai intens și posibilitatea unor ploi trecătoare.

temperatura maximă va atinge 26–27°C, iar minima va fi de 13–15°C, cu vânt mai intens și posibilitatea unor ploi trecătoare. La Iași, se vor înregistra 23–24°C la amiază și 12–14°C noaptea, cu averse locale și descărcări electrice.

se vor înregistra 23–24°C la amiază și 12–14°C noaptea, cu averse locale și descărcări electrice. La Craiova, maximele vor ajunge la 25–26°C, iar minimele la 13–15°C, fiind posibile ploi și intensificări ale vântului.

maximele vor ajunge la 25–26°C, iar minimele la 13–15°C, fiind posibile ploi și intensificări ale vântului. La Constanța, temperaturile vor varia între 25–26°C ziua și 18–19°C noaptea, cu averse locale și vreme răcoroasă pentru litoral.

temperaturile vor varia între 25–26°C ziua și 18–19°C noaptea, cu averse locale și vreme răcoroasă pentru litoral. La Brașov, maxima va fi de 20–21°C, iar minima de 8–10°C, cu ploi, descărcări electrice și o atmosferă răcoroasă.

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