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Vedeta din „Buying Beverly Hills” rupe tăcerea despre primul trimestru de sarcină. „Grețurile de dimineață sunt un mit”

De: Paul Hangerli 24/07/2026 | 00:30
Vedeta din „Buying Beverly Hills” rupe tăcerea despre primul trimestru de sarcină. „Grețurile de dimineață sunt un mit”
Farrah Brittany și verișoara ei sunt gravide, sursa-colaj CANCAN.RO
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Farrah Brittany Aldjufrie, fiica cea mare a lui Kyle Richards, traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Agentul imobiliar și vedeta de televiziune a dezvăluit că este însărcinată și că trăiește această experiență alături de verișoara și cea mai bună prietenă a sa, Whitney Davis White, fiica lui Kim Richards. Cele două spun că și-au îndeplinit astfel un vis pe care îl aveau încă din copilărie.

Farrah și Whitney sunt însărcinate în același timp

Pe 20 iulie, Farrah Brittany a publicat pe Instagram o serie de fotografii realizate în luna iunie, în care le-a oferit urmăritorilor o privire asupra primelor luni de sarcină. Printre imagini s-au aflat și fotografii alături de verișoara sa, Whitney Davis White, a doua fiică a lui Kim Richards. Îmbrăcate în alb și zâmbitoare, cele două își țin mâinile pe burticile de gravide într-o cabină foto.

Whitney, care este deja mama unui copil, apare radiantă alături de Farrah, iar mesajul publicat de aceasta a emoționat fanii.

„Whitney și cu mine ne trăim visul din copilărie”, a scris Farrah.

Mama ei, Kyle Richards, a redistribuit fotografiile pe Instagram Stories, iar atunci când un urmăritor a remarcat că „verișoarele sunt însărcinate împreună”, Farrah a răspuns simplu:

„Visul nostru devenit realitate.”

Cele două continuă să petreacă mult timp împreună, iar Farrah a publicat ulterior și o fotografie în care ea și Whitney merg la antrenament, afișându-și cu mândrie burticile.

Mauricio Umansky abia așteaptă să devină bunic

Luna iunie a fost una dedicată familiei. Farrah a publicat imagini de la cina organizată cu ocazia absolvirii Portiei Umansky, fotografii în care sora sa, Sophia Umansky, îi mângâie burtica, selfie-uri în oglindă și imagini surprinse în timpul cumpărăturilor făcute împreună cu Sophia, Alexia Umansky și tatăl ei vitreg, Mauricio Umansky.

Vedeta a descris această perioadă drept una plină de „mult timp petrecut în familie și plimbări peste tot”.

În secțiunea de comentarii, Mauricio Umansky și-a exprimat entuziasmul față de veste.

„Este atât de dulce și de frumos și sunt atâââât de entuziasmat să devin bunic”, a scris acesta.

Cum a fost primul trimestru de sarcină

Farrah și-a anunțat oficial sarcina pe 3 iulie, iar câteva zile mai târziu a vorbit deschis despre primele luni ale acestei experiențe.

Ea a publicat imagini alături de surorile sale, fotografii în oglindă care surprind evoluția sarcinii și mai multe fotografii cu preparatele de care s-a bucurat în această perioadă.

„Pe scurt, a fost un șoc total, urmat de cea mai mare bucurie pe care am simțit-o vreodată… o aversiune incredibilă față de cafea, ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că este posibil… iar «grețurile de dimineață» sunt un mit!”, a mărturisit ea.

Farrah a explicat că între săptămânile 7 și 12 s-a confruntat cu greață aproape permanentă.

„Greață practic 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, între săptămânile 7 și 12… și un apetit uriaș, care nu putea fi potolit în nicio împrejurare. Simțeam că mâncatul era un loc de muncă cu normă întreagă”, a scris viitoarea mamă.

Cine este Farrah Brittany

Farrah Aldjufrie, cunoscută publicului drept Farrah Brittany, s-a născut pe 31 octombrie 1988, în Beverly Hills, California. Este fiica lui Kyle Richards și a omului de afaceri indonezian Guraish Aldjufrie.

După divorțul părinților săi, Kyle Richards s-a căsătorit cu Mauricio Umansky, care a crescut-o pe Farrah alături de cele trei fiice pe care le au împreună. Totodată, Farrah este verișoară cu Paris Hilton și Nicky Hilton, deoarece Kyle Richards este sora lui Kathy Hilton.

În plan profesional, Farrah și-a construit o carieră de succes în domeniul imobiliar, fiind unul dintre agenții de top ai companiei The Agency, fondată de Mauricio Umansky. Ea este specializată în vânzarea proprietăților de lux din Beverly Hills și Los Angeles.

Publicul o cunoaște și din emisiunea The Real Housewives of Beverly Hills, unde apare alături de mama sa, dar și din reality-show-ul Buying Beverly Hills, care urmărește activitatea agenților imobiliari ai companiei The Agency.

În ultimii ani, Farrah a fost și în atenția presei mondene prin relația cu omul de afaceri Alex Manos, cu care a fost logodită înainte ca cei doi să decidă să se despartă.

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