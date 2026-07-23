Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » William Shatner, diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Actorul din „Star Trek” și fiica sa au primit aceleași vești crunte la câteva luni distanță

William Shatner, diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Actorul din „Star Trek” și fiica sa au primit aceleași vești crunte la câteva luni distanță

De: Daniel Matei 23/07/2026 | 15:08
William Shatner, diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Actorul din „Star Trek” și fiica sa au primit aceleași vești crunte la câteva luni distanță
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Actorul William Shatner și fiica sa, Melanie Shatner Gretsch, au dezvăluit că au fost diagnosticați aproape în același timp cu forme avansate de cancer. Cei doi au vorbit pentru prima dată despre lupta pe care au dus-o împreună și au anunțat că, în prezent, niciunul nu mai prezintă urme ale bolii.

William Shatner, diagnosticat cu cancer

Potrivit revistei People, Melanie Shatner Gretsch, în vârstă de 61 de ani, a fost diagnosticată în iulie 2022 cu cancer de sân HER2-pozitiv în stadiul 4, după ce și-a descoperit un nodul la sân la doar câteva luni după o mamografie cu rezultat normal. Boala se extinsese deja la ganglionii limfatici din zona toracelui.

La aproximativ un an distanță, actorul în vârstă de 95 de ani a aflat că suferă de melanom malign în stadiul 4, cancerul extinzându-se la plămâni și la creier. Shatner a fost supus unei intervenții chirurgicale și a urmat timp de doi ani un tratament prin imunoterapie, care a avut rezultate foarte bune.

William Shatner i-a fost alături fiicei sale

Melanie a povestit că tatăl său i-a fost alături încă din momentul în care a primit diagnosticul.

„M-a îmbrățișat și mi-a spus: «Va fi doar un episod din viața ta. Vei trece peste asta și va rămâne doar o amintire»”, și-a amintit ea.

La rândul său, William Shatner a mărturisit că vestea bolii fiicei sale l-a devastat, însă a încercat să îi ofere permanent sprijin emoțional și financiar în timpul tratamentului. Cei doi spun că experiența i-a apropiat și mai mult și i-a făcut să privească viața cu mai multă recunoștință.

În prezent, atât William Shatner, cât și Melanie Shatner Gretsch nu mai prezintă urme ale bolii. Ei urmează să lanseze podcastul „No Time but Now”, în care vor discuta despre sănătate, longevitate și experiențele trăite de persoane care au supraviețuit cancerului.

CITEȘTE ȘI:

Cauza oficială a morții prințului saudit găsit într-un hotel de lux din Londra. Avea doar 29 de ani

Regele Charles le-ar fi transmis un avertisment ferm lui Harry și Meghan: „Țineți-vă gura închisă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
A fost stabilită cauza morții actriței Kaylee Hottle. Vedeta din „Godzilla vs. Kong” avea doar 18 ani
Showbiz internațional
A fost stabilită cauza morții actriței Kaylee Hottle. Vedeta din „Godzilla vs. Kong” avea doar 18 ani
Cauza oficială a morții prințului saudit găsit într-un hotel de lux din Londra. Avea doar 29 de ani
Showbiz internațional
Cauza oficială a morții prințului saudit găsit într-un hotel de lux din Londra. Avea doar 29 de ani
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Mediafax
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină...
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea săptămână. Surse Gândul: Riscul de retrogradare la „junk” este de 50%. Cea mai mare vulnerabilitate, criza politică
Gandul.ro
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
O tânără a fost abuzată sexual şi filmată în ipostaze intime în timpul unei petreceri private din Braşov. Agresorul a fost arestat preventiv
Adevarul
O tânără a fost abuzată sexual şi filmată în ipostaze intime în timpul...
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
Digi24
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în...
RECORD! Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la Cupa Mondială
Mediafax
RECORD! Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la Cupa...
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu și Mihaela Cojoc, schimb de replici pe Instagram. Ce i-a transmis fosta soacră
Click.ro
Andreea Popescu și Mihaela Cojoc, schimb de replici pe Instagram. Ce i-a transmis fosta soacră
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar câștiga alegerile prezidențiale
Digi 24
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor.ro
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea săptămână. Surse Gândul: Riscul de retrogradare la „junk” este de 50%. Cea mai mare vulnerabilitate, criza politică
Gandul.ro
Zile de foc pentru economia României. Agențiile de rating dau verdictul în următoarea săptămână. Surse...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: ...
Imagini sfâșietoare cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi: „S-a distrus în timp”
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora lui este însărcinată pentru a doua oară
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora lui este însărcinată pentru a doua oară
BANC | ”Când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”
BANC | ”Când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”
Cine sunt cei doi tineri de 19 ani, găsiți morți în râul Argeş. Filmul tragediei
Cine sunt cei doi tineri de 19 ani, găsiți morți în râul Argeş. Filmul tragediei
(P) Surpriză de proporții la Campionatul Mondial: Când Argentina îți dă planurile peste cap, VBET ...
(P) Surpriză de proporții la Campionatul Mondial: Când Argentina îți dă planurile peste cap, VBET te răsplătește
Cele 3 zodii care dau lovitura în weekendul 25-26 iulie. Bani, oportunități și vești bune pentru ...
Cele 3 zodii care dau lovitura în weekendul 25-26 iulie. Bani, oportunități și vești bune pentru acești nativi!
Vezi toate știrile