Actorul William Shatner și fiica sa, Melanie Shatner Gretsch, au dezvăluit că au fost diagnosticați aproape în același timp cu forme avansate de cancer. Cei doi au vorbit pentru prima dată despre lupta pe care au dus-o împreună și au anunțat că, în prezent, niciunul nu mai prezintă urme ale bolii.

William Shatner, diagnosticat cu cancer

Potrivit revistei People, Melanie Shatner Gretsch, în vârstă de 61 de ani, a fost diagnosticată în iulie 2022 cu cancer de sân HER2-pozitiv în stadiul 4, după ce și-a descoperit un nodul la sân la doar câteva luni după o mamografie cu rezultat normal. Boala se extinsese deja la ganglionii limfatici din zona toracelui.

La aproximativ un an distanță, actorul în vârstă de 95 de ani a aflat că suferă de melanom malign în stadiul 4, cancerul extinzându-se la plămâni și la creier. Shatner a fost supus unei intervenții chirurgicale și a urmat timp de doi ani un tratament prin imunoterapie, care a avut rezultate foarte bune.

William Shatner i-a fost alături fiicei sale

Melanie a povestit că tatăl său i-a fost alături încă din momentul în care a primit diagnosticul.

„M-a îmbrățișat și mi-a spus: «Va fi doar un episod din viața ta. Vei trece peste asta și va rămâne doar o amintire»”, și-a amintit ea.

La rândul său, William Shatner a mărturisit că vestea bolii fiicei sale l-a devastat, însă a încercat să îi ofere permanent sprijin emoțional și financiar în timpul tratamentului. Cei doi spun că experiența i-a apropiat și mai mult și i-a făcut să privească viața cu mai multă recunoștință.

În prezent, atât William Shatner, cât și Melanie Shatner Gretsch nu mai prezintă urme ale bolii. Ei urmează să lanseze podcastul „No Time but Now”, în care vor discuta despre sănătate, longevitate și experiențele trăite de persoane care au supraviețuit cancerului.

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