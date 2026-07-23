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Cauza oficială a morții prințului saudit găsit într-un hotel de lux din Londra. Avea doar 29 de ani

De: Daniel Matei 23/07/2026 | 13:11
Cauza oficială a morții prințului saudit găsit într-un hotel de lux din Londra. Avea doar 29 de ani
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Un prinț din familia regală a Arabiei Saudite, găsit fără viață într-un hotel de lux din Londra anul trecut, a murit după ce a consumat un amestec de alcool și mai multe substanțe, a concluzionat ancheta oficială. Tânărul avea doar 29 de ani, iar autoritățile britanice au stabilit că decesul a fost unul accidental.

Potrivit The Sun, prințul Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud a fost descoperit pe 25 noiembrie pe podeaua băii din camera sa de la hotelul Marriott din Kensington, unde era cazat de aproape o săptămână. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Cauza oficială a morții prințului saudit

În cadrul anchetei s-a stabilit că prințul a suferit un stop cardiac provocat de consumul simultan de alcool și unele substanțe interzise. Analizele toxicologice au arătat că avea o alcoolemie de aproximativ 2,22‰, aproape de trei ori peste limita legală pentru șoferii din Anglia. Specialiștii au precizat că numai această concentrație de alcool ar fi putut provoca intrarea în comă.

Raportul toxicologic a indicat, de asemenea, prezența unor substanțe interzise și a unor medicamente prescrise pentru anxietate, inclusiv Xanax. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba despre un „deces accidental”, concluzionând că moartea a fost provocată de ingestia combinată a acestor substanțe.

Ce probleme avea prințul de 29 de ani

Ancheta a mai arătat că prințul fusese internat anterior la o clinică specializată, unde a urmat un program de dezintoxicare pentru consumul de alcool și medicamente împotriva anxietății. În timpul șederii sale fusese diagnosticat și cu anxietate, dar și cu o infecție respiratorie, fiind externat într-o stare considerată stabilă.

Autoritățile britanice au transmis condoleanțe familiei regale saudite, iar ancheta a fost închisă după pronunțarea verdictului. Până în prezent nu există indicii că în moartea prințului ar fi fost implicată o altă persoană.

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