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Luminița Anghel, în culmea fericirii! La ce liceu de top a intrat fiul ei, Filip

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 12:47
Luminița Anghel, în culmea fericirii! La ce liceu de top a intrat fiul ei, Filip
Luminița Anghel, în culmea fericirii! La ce liceu de top a intrat fiul ei, Filip
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Luminița Anghel (57 de ani) și soțul ei, Silviu Dumitriade, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade, după ce fiul lor, Filip, a bifat o reușită uriașă. Adolescentul nu doar că a încheiat gimnaziul cu rezultate de excepție, dar a fost admis și la liceul pe care și l-a dorit cel mai mult, unul dintre cele mai prestigioase din București.

Ani întregi de note maxime, participări la olimpiade și certificări internaționale și-au spus cuvântul, iar acum adolescentul începe un nou capitol la Colegiul Național „Sfântul Sava”, profil Matematică-Informatică, prima alegere de pe lista sa.

Copleșită de emoție, Luminița Anghel a împărtășit vestea pe rețelele sociale. Artista a mărturisit că este foarte mândră de fiul ei și că merită tot ce este mai bun.

„Avem un licean! Rezultatele excelente de la examenul de capacitate, anii de gimnaziu încheiați cu note maxime, olimpiade, acreditări Cambridge, DELF, Premiul I NASA 2025 și multă încredere în ceea ce o să urmeze! La un liceu de top, primul pe lista lui de opțiuni: Sf. Sava, mate-info. Bravo, om frumos! Nu avem cuvinte pentru cât meriți și ce mândrie ne-ai adus!”, a spus artista.

Luminița Anghel, în culmea fericirii!

Înainte de repartizarea la liceu, Luminița Anghel a anunțat rezultatele fiului ei la Evaluarea Națională. Media obținută i-a deschis fără probleme drumul către liceul mult visat, chiar dacă adolescentul a sperat la câteva sutimi în plus la Matematică și a decis să depună contestație.

Luminița Anghel, în culmea fericirii! La ce liceu de top a intrat fiul ei, Filip
Luminița Anghel, în culmea fericirii! La ce liceu de top a intrat fiul ei, Filip

„El a obținut 9,62 media generală, a luat 9,75 la română și 9,50 la mate, a încercat o contestație la mate, fiind convins că merita încă 10 sutimi, dar a rămas pe loc. Slavă cerului, că au fost foarte mulți care s-au tras mai în jos după contestație! La română recunosc că nu l-am lăsat, am insistat să nu facă greșeala, pentru că la română e subiectiv cel care corectează și am preferat să nu dea greș, și noi credem că în primele 3 sau chiar 5 variante va intra fără probleme”, a spus Luminița Anghel.

Ce profil a ales fiul artistei

Succesul de la Evaluarea Națională nu este deloc întâmplător. Filip și-a construit cu grijă parcursul școlar și știa încă dinainte de examen ce drum vrea să urmeze. Pasiunea pentru materiile reale și nivelul avansat de limba engleză l-au făcut să opteze pentru profilul Matematică-Informatică, cu clasă bilingvă.

„Profil mate-info și vrea bilingv, e vorbitor de engleză”, a mai spus artista despre preferințele fiului ei.

Cu note excelente, premii la olimpiade, certificări Cambridge și DELF, dar și Premiul I NASA 2025 în palmares, Filip începe liceul cu un CV pe care mulți elevi și l-ar dori. Iar pentru Luminița Anghel, reușita fiului ei este, fără îndoială, unul dintre cele mai emoționante momente din ultimii ani.

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