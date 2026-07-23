Andrew Tate, reacție explozivă din arest. Acuzațiile lansate la adresa poliției britanice

Situația lui Andrew Tate și Tristan Tate se complică de la o zi la alta! Reținuți sâmbătă la Miami și rămași în spatele gratiilor, cei doi frați încearcă disperat să blocheze extrădarea în Marea Britanie. Ultima mutare? Avocații lor au făcut apel chiar la Donald Trump, sperând că liderul de la Casa Albă le-ar putea întinde o mână de ajutor.

În timp ce autoritățile britanice insistă pentru aducerea lor în Regatul Unit, unde îi așteaptă zeci de capete de acuzare, apărarea susține că totul ar fi o vânătoare cu iz politic și cere intervenția administrației americane.

Andrew și Tristan Tate sunt acuzați în Marea Britanie de infracțiuni extrem de grave, printre care viol, trafic de persoane în scopuri sexuale și infracțiuni legate de materiale pornografice, inclusiv fapte care implică imagini indecente cu minori.

Apel disperat către Trump

În plus, documentele judiciare făcute publice recent arată că procurorii britanici îi acuză că ar fi agresat mai multe femei în perioada 2010-2017. Astfel, numărul total al acuzațiilor formulate împotriva lor a ajuns la 59. Cu toate acestea, avocatul Joseph McBride susține că dosarul nu are nicio bază.

„Sunt nevinovați”, a declarat el, catalogând acuzațiile drept „niște mizerii”.

Deși cazul va ajunge în fața unui judecător american, decizia finală privind extrădarea nu îi aparține instanței. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat Marco Rubio, care poate aproba sau respinge cererea formulată de autoritățile britanice.

Apărarea încearcă să convingă administrația Trump că extrădarea nu ar trebui aprobată, invocând inclusiv procesele pe care frații Tate le au deja în Statele Unite și în România.

„Cred că lui Rubio și restului administrației Trump nu le place comunismul. Ei nu privesc cu ochi buni urmărirea penală a unor persoane pentru exercitarea libertății de exprimare, acțiuni care contravin principiilor și chiar motivelor pentru care au fost aleși”, a susținut McBride.

Andrew Tate, mesaj dur din arest

Nici măcar arestul nu l-a făcut pe Andrew Tate să tacă. Influencerul a publicat un mesaj incendiar pe platforma X, în care a lansat acuzații dure la adresa autorităților britanice și a făcut o comparație care a stârnit imediat controverse.

„Dacă aș fi fost cu adevărat un prădător sexual, precum membrii bandelor de racolare, Prințul Andrew, prezentatorii BBC sau Lordul Mandelson (cel mai bun prieten al lui Epstein)… poliția britanică nu m-ar fi vânat în toată lumea. M-ar fi protejat”, a scris el pe platforma X, în ciuda faptului că se află în arest preventiv.

Deși tabăra fraților Tate spera într-o intervenție de la cel mai înalt nivel, informațiile apărute din Statele Unite le dau planurile peste cap. Marco Rubio nu ar avea, în acest moment, intenția de a bloca procedura de extrădare. Mai mult, aceleași informații arată că nici Donald Trump nu ar lua în calcul să se implice în dosar, în ciuda demersurilor făcute de apropiații celor doi frați.

Dacă procedura va merge mai departe, Andrew și Tristan Tate ar putea ajunge în fața justiției britanice pentru a răspunde acuzațiilor formulate împotriva lor.

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