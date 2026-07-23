Criză dramatică la Spitalul „Marie Curie”. Un copil a murit așteptând eliberarea unui pat la ATI

O tragedie cutremurătoare a scos din nou la iveală problemele uriașe din sistemul medical românesc. La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, un bebeluș și-a pierdut viața în timp ce aștepta un loc liber la Terapie Intensivă. Anunțul a fost făcut chiar de șeful secției ATI, medicul Cătălin Cîrstoveanu, care spune că unitatea funcționează la limită.

Secția ATI este plină, iar fiecare loc liber este ocupat imediat. În aceste condiții, medicii sunt puși în situația dramatică de a nu putea interna toți copiii care au nevoie urgentă de îngrijiri. Cătălin Cîrstoveanu a confirmat că unul dintre bebelușii aflați pe lista de așteptare nu a mai apucat să fie transferat în secție.

„De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 de pacienți, atunci suntem la maximum”, a spus el.

Tragedie cutremurătoare la Spitalul „Marie Curie”

Potrivit medicului, în spital există paturi care ar putea fi folosite, însă acestea rămân închise deoarece nu există suficiente asistente medicale pentru a le deservi. Situația îi afectează direct pe copiii aflați în stare critică, care continuă să aștepte un loc disponibil.

„Evident că nu mai au nicio șansă, pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente”, a mai spus Cîrstoveanu.

După cazul care a șocat opinia publică, Ministerul Sănătății a pregătit un memorandum pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că documentul va primi aviz imediat după transmiterea oficială și că angajările ar putea începe rapid.

„În condițiile în care Ministerul Sănătății pregătește un memorandum care vizează această situație, este vorba de 22 de posturi, Ministerul Finanțelor îl va aviza pe loc. Dacă documentul este transmis astăzi, poate fi aprobat chiar în ședința de Guvern de mâine”, a afirmat ministrul.

Sanitas lansează un semnal de alarmă

Reprezentanții Federației Sanitas au spus însă că problema nu se rezolvă doar prin ocuparea câtorva posturi la un singur spital. Sindicaliștii au atras atenția că lipsa personalului afectează unități medicale din întreaga țară și cer măsuri urgente.

„Trebuie să moară oameni, de data asta copii, ca să se deblocheze posturile în Sănătate. Sunt peste 25.000 de posturi care trebuie deblocate urgent”, au transmis reprezentanții federației.

Criza de personal din spitalele românești este reclamată de ani de zile. Managerii avertizează că, fără angajări rapide de medici, asistenți și infirmieri, tot mai multe secții riscă să funcționeze la limită, iar pacienții să ajungă să aștepte îngrijiri esențiale într-un sistem deja suprasolicitat.

VEZI ȘI: Două familii dau în judecată un spital după ce au aflat că bebelușii lor au fost încurcați la naștere, în urmă cu 36 de ani

Descoperire uluitoare la Floreasca, după moartea medicului Alexandru. Ce au găsit autoritățile