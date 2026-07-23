Garsoniere cât o mașină nouă, scoase la vânzare în București. Cartierele unde locuințele costă doar 15.000 de euro

Să-ți cumperi o locuință în București pare, pentru mulți, un vis greu de atins. Totuși, pe piața imobiliară încă mai există oferte care îi surprind chiar și pe cei obișnuiți cu prețurile din Capitală. Se găsesc și garsoniere mai ieftine decât o mașină, însă cumpărătorii trebuie să fie pregătiți pentru un compromis important: spațiul.

Una dintre cele mai accesibile oferte vine din Sectorul 4, în zona Berceni, aproape de Popești-Leordeni. Aici, o garsonieră de doar 15 metri pătrați este scoasă la vânzare pentru 16.000 de euro.

Practic, întreaga locuință este organizată într-o singură încăpere, care trebuie să îndeplinească simultan rolul de dormitor, living și bucătărie. Chiar și așa, astfel de proprietăți își găsesc rapid cumpărători.

Garsoniere cât o mașină nouă, scoase la vânzare în București

Agentul imobiliar Dorel Eana a spus că cererea există, mai ales din partea celor care au un buget limitat și preferă să își amenajeze singuri locuința.

„Sunt persoane care nu au un buget necesar pentru altfel de suprafeţe, alte zone. Majoritatea sunt căutate goale şi nefăcute, ca fiecare să şi le amenajeze după posibilităţi. Mai sunt câteva de 10-12 metri, dar nu aici- în zonele centrale”, a spus aceasta.

Atunci când spațiul este foarte mic, imaginația face diferența. Pentru a-i ajuta pe cumpărători să vadă potențialul unei locuințe, tot mai mulți agenți imobiliari folosesc inteligența artificială și realizează simulări care arată cum poate fi amenajat fiecare colț.

Adrian Ciorîță a explicat că această metodă îi ajută pe clienți să înțeleagă mai bine cum ar putea arăta garsoniera după renovare.

„Am vândut şi spaţii mici, foarte îngrămădite. Le-am modificat cu AI. Am pus poze cum ar arăta nemobilat şi cum ar arăta mobilat modern, bineînţeles şi un clip video real, cumpărătorul având toate trei perspectivele, poate să îşi facă o idee de amenajare”, a spus el.

La polul opus se află garsonierele construite în anii ’80, care oferă un spațiu mult mai generos și care pot fi complet reinventate printr-un proiect bine gândit de design interior.

Prețul explodează dacă schimbi cartierul!

Dacă la periferie găsești locuințe la prețul unei mașini, în centrul Bucureștiului situația este cu totul alta. Poziționarea poate dubla sau chiar tripla valoarea unei garsoniere, chiar dacă suprafața nu este impresionantă. Adrian Ciorîță a oferit exemplul unei tranzacții realizate chiar în acest an.

„Am vândut anul ăsta o garsonieră cu risc seismic doi în ultracentral, Maria Rosetti, cu 94.000. 38 de metri”, a spus acesta.

Diferențele uriașe dintre aceste proprietăți arată că, în București, prețul unei locuințe nu este stabilit doar de numărul de metri pătrați. Zona în care se află, starea imobilului și investițiile făcute în amenajare pot schimba radical valoarea unei garsoniere.

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Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este