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Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026

De: Elisa Tîrgovățu 04/07/2026 | 08:42
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
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Piața imobiliară continuă să surprindă prin diferențele uriașe de preț dintre marile orașe și localitățile mai mici. În timp ce în centrele universitare sau în Capitală o garsonieră poate depăși cu ușurință 70.000-80.000 de euro, în Cisnădie, județul Sibiu, a fost scos la vânzare un imobil la prețul de numai 7.500 de euro.

Anunțul, publicat în luna iulie 2026, prezintă o garsonieră situată într-un cămin, compartimentată nedecomandat și având un detaliu care explică prețul extrem de redus: locuința nu dispune de baie proprie, viitori proprietarii fiind nevoiţi să folosească o baie comună. Vânzătorul precizează că prețul de 7.500 de euro este negociabil.

Chiar și în aceste condiții, suma cerută atrage atenția într-o perioadă în care prețurile locuințelor au crescut în majoritatea orașelor din România. Oferta se situează cu mult sub nivelul obișnuit al pieței locale. Garsonierele cu baie proprie și suprafețe similare sunt listate, în general, la prețuri semnificativ mai mari.

Sursa foto: OLX

Investiţie cu buget minim

Specialiștii din domeniul imobiliar atrag însă atenția că astfel de oferte trebuie analizate cu atenție. Prețul foarte mic reflectă, de regulă, compromisuri importante privind confortul, suprafața, compartimentarea sau facilitățile disponibile. În acest caz, lipsa unei băi proprii reprezintă principalul factor care influențează valoarea locuinței.

Totuși, pentru persoanele care caută o investiție cu buget minim sau un spațiu ce poate fi folosit temporar, astfel de proprietăți pot reprezenta o alternativă interesantă. În plus, localitatea Cisnădie este situată în apropiere de municipiul Sibiu, ceea ce o face atractivă pentru o parte dintre cumpărătorii interesați de variante mai accesibile.

Chiar și așa, piața imobiliară din România continuă să fie dominată de prețuri ridicate. Însă, din când în când, apar și oferte care ies din tipare. În marile orașe, o garsonieră poate depăși cu ușurință pragul de 100.000 de euro. În unele ansambluri rezidențiale din București prețurile trec chiar de 120.000 de euro.

La polul opus se află locuințele scoase la vânzare la prețuri de câteva ori mai mici, destinate cumpărătorilor cu bugete reduse sau celor dispuși să accepte anumite compromisuri în ceea ce privește confortul.

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