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Localitatea din România în care o garsonieră proaspăt renovată se închiriază cu doar 120 euro/lună

De: Emanuela Cristescu 28/06/2026 | 08:49
Localitatea din România în care o garsonieră proaspăt renovată se închiriază cu doar 120 euro/lună
Localitatea din România în care o garsonieră proaspăt renovată se închiriază cu doar 120 euro/lună
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Răsturnare de situație pe piața chiriilor din România, unde prețurile au luat-o complet razna. A apărut o ofertă de-a dreptul halucinantă care îi lasă mască pe români. O garsonieră complet refăcută, pusă la punct și gata de mutat se dă pe nimic! Suma cerută este atât de mică încât pare o glumă, dar este 100% reală.

Este vorba despre o garsonieră care abia a fost renovată, situată în localitatea Ilba din județul Maramureș. Proprietarul cere i doar 120 de euro pe lună, o nimica toată având în vedere că locuința se află la o aruncătură de băț de Baia Mare, mai exact la vreo 17 kilometri distanță.

Piața chiriilor a luat-o razna

Această ofertă vine ca o gură de aer proaspăt într-o perioadă în care piața imobiliară din marile orașe din România a devenit o adevărată junglă financiară.

Ca să înțelegeți de ce garsoniera de 120 de euro din Maramureș este o adevărată comoară, trebuie doar să priviți prețurile din marile centre urbane. În timp ce la Ilba trăiești regește cu bani de buzunar, în Cluj-Napoca media chiriilor a ajuns la un nivel astronomic de 570 de euro pe lună. Nici în București situația nu este mai roz, unde chiria medie solicitată a sărit de 594 de euro pe lună!

Localitatea din România în care o garsonieră proaspăt renovată se închiriază cu doar 120 euro/lună
Localitatea din România în care o garsonieră proaspăt renovată se închiriază cu doar 120 euro/lună

Prețurile din Capitală au luat-o razna

În Capitală, prețul chiriilor diferă de la un sector la altul:

  • În Sectorul 1, o simplă garsonieră a ajuns să coste în medie 449 de euro pe lună, după o creștere spectaculoasă.
  • În Sectorul 5, s-a înregistrat cel mai mare salt, prețurile explodând cu 14% și ajungând la 400 de euro.
  • Nici în Sectorul 6 sau Sectorul 4 nu scapi mai ieftin, prețurile învârtindu-se în jurul a 380 – 400 de euro.

Chirii mai mici găsești în Oradea. În aprilie 2026, garsonierele s-au închiriat, în medie, cu 275 de euro, în scădere cu 2% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au rămas la 400 de euro. Pentru locuințele cu trei camere, prețul mediu a rămas la 500 de euro, fără variații anuale, dar în creștere cu 4% comparativ cu luna precedentă (martie 2026).

VEZI ȘI: Ce a pățit Ancuța din București, după ce a închiriat apartamentul unui cuplu. Cum au lăsat chiriașii locuința, după doar câteva luni
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