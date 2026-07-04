Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Adevărul despre imaginile cu Ice Spice și Tobey Maguire, după ce au părut că se sărută la o petrecere

Adevărul despre imaginile cu Ice Spice și Tobey Maguire, după ce au părut că se sărută la o petrecere

De: Irina Maria Daniela 04/07/2026 | 09:10
Adevărul despre imaginile cu Ice Spice și Tobey Maguire, după ce au părut că se sărută la o petrecere
Adevărul despre imaginile cu Ice Spice și Tobey Maguire. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fotografiile realizate la petrecerea „White Party”, organizată anual de Michael Rubin, i-au făcut pe fani să se întrebe dacă Ice Spice și Tobey Maguire formează un cuplu. La un moment dat, cei doi par că se sărută. Află detalii!

Ice Spice și Tobey Maguire s-au sărutat?

Rapperița și actorul din „Spider-Man” au stârnit zvonuri despre o posibilă relație. Totul a pornit după ce au fost surprinși apropiindu-se unul de celălalt la evenimentul desfășurat în Hamptons. Imaginile au devenit virale ca pâinea caldă, iar unii internauți au susținut că cei doi s-ar fi sărutat.

Potrivit Hollywood Life, reprezentantul artistei a respins informațiile. Acesta susține că cei doi doar discutau la party și împărțeau o țigară electronică. Fotografiile au fost interpretate greșit de public și dramatizate. Nici Ice Spice, nici Tobey Maguire nu au comentat public zvonurile.

Cu cine s-a iubit Tobey Maguire

De-a lungul anilor, actorul a fost asociat cu mai multe femei cunoscute. Tobey Maguire a avut o relație cu colega sa din seria „Spider-Man”, Kirsten Dunst, la începutul anilor 2000. Cei doi s-au despărțit apoi.

Apoi a avut o relație cu Jennifer Meyer, cu care s-a căsătorit în 2007 și alături de care are doi copii. Din păcate, nici această relație nu a durat și Tobey a început o relație de câțiva ani cu modelul Tatiana Dieteman. Cei doi s-ar fi despărțit în 2022.

La începutul anului 2026, au apărut zvonuri cum că ar avea o idilă cu Mishka Silva, model și influencer. Cei doi au fost surprinși unul în compania celuilalt, dar nu au confirmat nicio relație.

Cu cine s-a iubit Ice Spice

Ice Spice a fost discretă în privința vieții sale amoroase, dar numele ei a fost asociat cu mai multe vedete. În 2022 au circulat zvonuri potrivit cărora ar avea o relație cu actorul Caleb McLaughlin, dar nu au confirmat informația.

În 2024, Ice Spice a fost bănuită că are o posibilă relație cu rapperul Central Cee, însă au negat că ar forma un cuplu.

CITEȘTE ȘI:

Relația secretă pe care Lucian Viziru a avut-o cu o cântăreață celebră din showbiz: ”Nu a știut nimeni”

Francesca Simionescu și Juan Bauza s-au căsătorit! Fosta jurnalistă TV și fotbalistul argentinian au spus marele „DA”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O recunoști? Fanii unei celebre actrițe de la Hollywood sunt uimiți de transformarea ei majoră
Showbiz internațional
O recunoști? Fanii unei celebre actrițe de la Hollywood sunt uimiți de transformarea ei majoră
Cum a ajuns Prințul William să fie mai bogat decât Regele Charles, tatăl său
Showbiz internațional
Cum a ajuns Prințul William să fie mai bogat decât Regele Charles, tatăl său
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar Stamen Stanchev a scăpat de pedeapsă și se poate întoarce oricând în România
Gandul.ro
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare....
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața...
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport.ro
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
Click.ro
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor.ro
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar Stamen Stanchev a scăpat de pedeapsă și se poate întoarce oricând în România
Gandul.ro
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square ...
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un palat
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care ...
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani
Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani
Localitatea din România unde nu s-a născut niciun copil în 2026. Primarul spune că populația scade ...
Localitatea din România unde nu s-a născut niciun copil în 2026. Primarul spune că populația scade dramatic
Vezi toate știrile