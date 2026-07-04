Adevărul despre imaginile cu Ice Spice și Tobey Maguire, după ce au părut că se sărută la o petrecere

Fotografiile realizate la petrecerea „White Party”, organizată anual de Michael Rubin, i-au făcut pe fani să se întrebe dacă Ice Spice și Tobey Maguire formează un cuplu. La un moment dat, cei doi par că se sărută. Află detalii!

Ice Spice și Tobey Maguire s-au sărutat?

Rapperița și actorul din „Spider-Man” au stârnit zvonuri despre o posibilă relație. Totul a pornit după ce au fost surprinși apropiindu-se unul de celălalt la evenimentul desfășurat în Hamptons. Imaginile au devenit virale ca pâinea caldă, iar unii internauți au susținut că cei doi s-ar fi sărutat.

Potrivit Hollywood Life, reprezentantul artistei a respins informațiile. Acesta susține că cei doi doar discutau la party și împărțeau o țigară electronică. Fotografiile au fost interpretate greșit de public și dramatizate. Nici Ice Spice, nici Tobey Maguire nu au comentat public zvonurile.



Cu cine s-a iubit Tobey Maguire

De-a lungul anilor, actorul a fost asociat cu mai multe femei cunoscute. Tobey Maguire a avut o relație cu colega sa din seria „Spider-Man”, Kirsten Dunst, la începutul anilor 2000. Cei doi s-au despărțit apoi.

Apoi a avut o relație cu Jennifer Meyer, cu care s-a căsătorit în 2007 și alături de care are doi copii. Din păcate, nici această relație nu a durat și Tobey a început o relație de câțiva ani cu modelul Tatiana Dieteman. Cei doi s-ar fi despărțit în 2022.

La începutul anului 2026, au apărut zvonuri cum că ar avea o idilă cu Mishka Silva, model și influencer. Cei doi au fost surprinși unul în compania celuilalt, dar nu au confirmat nicio relație.

Cu cine s-a iubit Ice Spice

Ice Spice a fost discretă în privința vieții sale amoroase, dar numele ei a fost asociat cu mai multe vedete. În 2022 au circulat zvonuri potrivit cărora ar avea o relație cu actorul Caleb McLaughlin, dar nu au confirmat informația.

În 2024, Ice Spice a fost bănuită că are o posibilă relație cu rapperul Central Cee, însă au negat că ar forma un cuplu.

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