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Francesca Simionescu și Juan Bauza s-au căsătorit! Fosta jurnalistă TV și fotbalistul argentinian au spus marele „DA”

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 18:13
Francesca Simionescu și Juan Bauza s-au căsătorit! Fosta jurnalistă TV și fotbalistul argentinian au spus marele „DA”
Foto: social media
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Francesca Simionescu și fotbalistul argentinian Juan Bauza au făcut un nou pas important în relația lor și au devenit oficial soț și soție. După o relație care s-a consolidat în ultimii ani, cei doi au ales să își unească destinele în cadrul unei ceremonii civile organizate la Craiova, oraș cu o semnificație aparte pentru amândoi.

Evenimentul a avut loc în această săptămână, iar ceremonia de la Starea Civilă a fost una restrânsă, la care au participat membrii familiilor și apropiații cuplului.  Sărbătoarea urma să continue în weekend printr-o petrecere organizată în Bănie, acolo unde sunt așteptați prieteni și invitați din România, dar și din Argentina.

Francesca Simionescu și Juan Bauza s-au căsătorit!

Povestea de dragoste dintre Francesca Simionescu și Juan Bauza a devenit cunoscută încă din perioada în care mijlocașul evolua pentru FC U Craiova și se remarca drept unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei. În acea perioadă, numele său era intens vehiculat pe piața transferurilor, existând inclusiv interes din partea unor cluburi importante din Superliga.

Relația celor doi a continuat să se dezvolte chiar și după schimbările apărute în cariera fotbalistului. Francesca Simionescu a ales să renunțe la activitatea din televiziune pentru a fi alături de partenerul său în experiențele profesionale din afara României. Fosta jurnalistă l-a însoțit inclusiv în Columbia, acolo unde Juan Bauza a evoluat sub formă de împrumut pentru Atletico Nacional, una dintre cele mai cunoscute formații din fotbalul sud-american.

Foto: social media

Mutarea în Columbia a reprezentat o etapă importantă pentru ambii, iar apropierea dintre ei s-a consolidat pe parcursul perioadei petrecute în America de Sud. De altfel, încă din primele luni ale anului circulau informații potrivit cărora cei doi pregăteau nunta, iar ceremonia din această săptămână a confirmat aceste speculații.

La eveniment au fost prezenți și membrii familiei lui Juan Bauza, veniți special din Argentina pentru a participa la unul dintre cele mai importante momente din viața fotbalistului. Părinții și sora acestuia s-au aflat la Craiova pentru a fi alături de miri, într-o atmosferă discretă și festivă.

Din punct de vedere sportiv, Juan Bauza se află într-un moment în care își analizează viitorul. După perioada petrecută la Atletico Nacional, mijlocașul urmează să stabilească unde își va continua cariera. Fotbalistul aparține în continuare de FC U Craiova, club controlat de Adrian Mititelu, însă rămâne de văzut dacă va reveni în România sau dacă va continua să evolueze în străinătate.

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