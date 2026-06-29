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Andra Volos și-a amenajat o terasă inedită, inspirație animal print. Reacțiile internauților

De: Emanuela Cristescu 29/06/2026 | 06:40
Andra Volos și-a amenajat o terasă inedită, inspirație animal print. Reacțiile internauților
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Andra Voloș, soția manelistului Lele, a vrut să își transforme terasa într-o oază de lux și opulență, însă rezultatul final a atras un val uriaș de comentarii dure din partea internauților. Șatena a mizat totul pe o tematică exotică, dar gurile rele au taxat-o imediat, catalogând noul design ca fiind un eșec total!

Influencerița a simțit nevoia unei transformări radicale în propria locuință și s-a pus pe treabă. Andra Voloș și-a dorit un spațiu exterior care să emane bogăție prin toți porții, așa că a lăsat la o parte minimalismul și a trecut la o reamenajare completă, bazată pe imprimeuri animal print.

Andra Volos și-a amenajat o terasă inedită

Șatena a explicat în detaliu cum i-a venit ideea de a aduce jungla chiar lângă piscina familiei, recunoscând că a refolosit elemente de la petrecerea ei aniversară.

„Terasa și piscina pe care le-am avut înainte au fost pe un alt vibe, complet diferit. Erau inspirate din … stil de care m-am bucurat enorm. Dar acum am simțit că vreau o schimbare. De ziua mea de naștere am avut o tematică leopard și mi-au rămas foarte multe materiale.

În loc să le las deoparte, m-am gândit: de ce să nu le transform în ceva frumos? Am îmbrăcat șezlongurile, am schimbat perdelele, am pus autocolant leopard chiar și pe o vază și am comandat tablouri.

Încet, încet, fiecare colț al terasei a început să prindă personalitate. Sinceră să fiu, îmi place foarte mult să creez spații care chiar mă reprezintă. Eu știu că leopardul nu este pentru toată lumea, dar cred că este un imprimeu care nu se demodează niciodată”, a spus Andra Voloș.

Când a văzut ce minunăție a ieșit din mâinile partenerei sale, manelistul Lele a fost de-a dreptul vrăjit. Artistul nu a stat pe gânduri și i-a făcut soției sale o scurtă, dar intensă declarație de dragoste: „Te iubesc mult!”.

Reacțiile fanilor

Imaginile cu accente animal print au strâns imediat o mulțime de aprecieri. Fanii Andre Voloș i-au spus că este extrem de talentată și că terasa arată spectaculos.

„Superb! Ești tot ce trebuie. Dumnezeu să-ți dea putere și pe mai departe”, „Wow, ești extraordinară, jur! N-am cuvinte. 😍😎”, „Ești talent rău! Foarte frumos, original. 🐆❤️❤️• Bravo!”, „Ești cea mai capabilă, chiar și pe decor interior. 🥰🥰” „Rezultatele sunt extraordinare și pe măsură… Ești atât de ingenioasă și talentată… Superb! 🙏❤️❤️❤️😘”, i-au scris fanii.

Din păcate pentru ea, postarea a atras și comentarii extrem de răutăcioase. Mulți internauți au considerat că ceea ce a făcut Andra Voloș este un kitsch total. Alții au spus că noua terasă seamănă izbitor cu un studio de videochat.

Sătulă să fie criticată la ea acasă de persoane care doar își dau cu părerea, Andra Voloș a explodat și le-a bătut obrazul celor care au atacat-o în comentarii. Soția lui Lele nu a suportat aceste vorbe urâte și le-a provocat pe fanele nemulțumite să își arate propriile curți înainte de a emite judecăți de valoare.

„Eu vreau să văd terasele voastre cu piscină, cum arată, și să mă inspir de la voi. Mă refer la cele care comentează. Nu îmi pasă de comentariile urâte. Eu mi-am făcut casa așa cum am vrut”, a spus Andra.

VEZI ȘI: Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani

 Cât costă bolidul de lux pe care Andra Volos l-a primit de la Lele, de ziua ei de naștere. Manelistul nu s-a uitat la bani!

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