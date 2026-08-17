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Imagini rare de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Ținutele alese pentru cei cinci copii

De: Daniel Matei 17/08/2026 | 11:57
Imagini rare de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Ținutele alese pentru cei cinci copii
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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au ales să își oficializeze relația într-un mod mult mai discret decât s-ar fi așteptat de la unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lume. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie civilă restrânsă, organizată chiar în livingul casei lor din Cascais, Portugalia.

Ceremonia a avut loc pe 11 august și i-a avut alături doar pe cei cinci copii ai cuplului. Primele imagini de la eveniment au fost publicate de Vogue, care a realizat un material exclusiv despre nunta celor doi.

Ronaldo și Georgina au ales data în mod simbolic: pe 11 august se împlineau exact 10 ani de când s-au întâlnit pentru prima dată, într-un magazin Gucci din Madrid, unde Georgina lucra la acea vreme.

Imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo

 

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Deși statutul și averea lui Cristiano Ronaldo le-ar fi permis să organizeze o nuntă spectaculoasă oriunde în lume, cei doi au preferat ca momentul să fie unul intim, alături de familie.

Georgina a povestit pentru „Vogue” că, în copilărie, își imagina o nuntă grandioasă, însă perspectiva ei s-a schimbat între timp. Pentru ea, cel mai important a fost ca familia să aibă un rol central în ziua respectivă.

„A fost exact așa cum mi-am imaginat”, a spus Georgina despre ceremonia de acasă, descriind-o drept intimă și plină de iubire.

Cristiano Ronaldo a explicat, la rândul său, că și-au dorit ca ziua nunții să fie una specială, dar trăită într-un mod cât mai normal.

Ceremonia civilă a fost urmată de un moment religios la Sanctuarul Fecioarei de la Fatima, unde familia a primit o binecuvântare într-o capelă.

Georgina nu a purtat rochie de mireasă

Pentru ceremonia civilă, Georgina Rodríguez a ales o ținută albă din mătase, formată dintr-o fustă și o jachetă, semnată Gucci. Alegerea casei de modă are o semnificație aparte pentru cuplu, deoarece într-un magazin Gucci din Madrid s-au cunoscut cei doi în urmă cu 10 ani.

Cristiano Ronaldo a purtat un costum bej, tot de la Gucci, completat de pantofi realizați la comandă. Cei cinci copii au fost, de asemenea, îmbrăcați în ținute în nuanțe de alb și bej. Nunta a fost ținută secret până când Ronaldo a publicat pe Instagram o fotografie cu mâinile celor doi și verighetele.

Se pare că Ronaldo și Georgina nu exclud ca, pe viitor, să organizeze un eveniment mai amplu.

„În viitor vom avea o nuntă mare, ca să putem sărbători cu familia și prietenii”, a explicat Georgina.

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