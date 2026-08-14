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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au contract prenupțial. Cine au fost cei patru martori la nunta secretă

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 15:00
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au contract prenupțial. Cine au fost cei patru martori la nunta secretă
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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au ales să își protejeze averile după căsătorie. Potrivit presei portugheze, certificatul de căsătorie al cuplului arată că cei doi au optat pentru regimul separației de bunuri.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit pe 11 august 2026, într-o ceremonie civilă discretă organizată la locuința lor din Cascais, Portugalia.

Cristiano Ronaldo și Georgina au ales separația de bunuri

Documentul obținut de Jornal de Noticias arată că cei doi au ales regimul separației de bunuri. În acest sistem, fiecare soț își păstrează, în general, proprietatea asupra bunurilor pe care le deținea înainte de căsătorie, precum și asupra celor dobândite ulterior.

În Portugalia, separația de bunuri nu este regimul matrimonial standard. Pentru a-l alege, cuplul trebuie să încheie un acord prenupțial.

În cazul lui Ronaldo și Georgina, documentul arată că acordul a fost semnat cu o zi înainte de ceremonie, la un cabinet notarial din Lisabona.

Cine au fost martori la nunta lui Ronaldo

Primele informații despre ceremonia secretă sugerau că Ronaldo și Georgina au avut alături doar cei cinci copii. Certificatul de căsătorie dezvăluie însă că la eveniment au fost prezenți și patru martori.

Aceștia au fost Ivana Rodríguez, sora Georginei, Miguel Paixão, unul dintre prietenii vechi ai lui Cristiano Ronaldo, pe care fotbalistul îl cunoaște încă din perioada în care era la academia lui Sporting, José Rodríguez Sangil, un bijutier spaniol și Mónica González Martínez, soția acestuia. Pe lângă cei patru martori, la ceremonie au fost prezenți și cei cinci copii ai cuplului.

Cristiano Ronaldo și Georgina au reușit să păstreze ceremonia departe de presă, în ciuda atenției uriașe din partea fanilor.

Cu doar câteva zile înainte, sute de oameni se strânseseră în apropierea Catedralei din Funchal, în Madeira, convinși că fotbalistul urma să se căsătorească acolo. Ronaldo este originar din Madeira, iar zvonurile despre o posibilă ceremonie în insulă au alimentat speculațiile.

Nunta nu a avut însă loc în Madeira. Cuplul a ales să își oficializeze relația într-o ceremonie civilă intimă, la domiciliul din Cascais.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez sunt împreună din 2016 și și-au anunțat logodna în august 2025. După aproape un deceniu de relație, cei doi au ales să își oficializeze căsătoria într-un cadru restrâns, iar certificatul dezvăluie acum detalii care nu fuseseră cunoscute public până în prezent.

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