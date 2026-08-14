Lionel Messi își pune ghetele în cui? „Am destul de multe îndoieli dacă voi mai continua”

Moartea tatălui său l-ar putea determina pe Lionel Messi să pună capăt uneia dintre cele mai impresionante cariere din istoria fotbalului. Jorge Messi a murit săptămâna trecută, la vârsta de 68 de ani, după o lungă suferință, iar starul argentinian a recunoscut că are acum „destul de multe îndoieli” în privința continuării carierei. Într-un mesaj emoționant dedicat celui care i-a fost alături încă de la începuturile sale la Barcelona, Messi a mărturisit că nu știe cum va merge mai departe fără tatăl său.

Lionel Messi ia în calcul finalul carierei

Lionel Messi a sugerat că sfârșitul carierei sale ar putea fi aproape, după ce a recunoscut că are „destul de multe îndoieli” cu privire la viitorul său în fotbal, în urma morții tatălui său.

Jorge Messi a murit săptămâna trecută, la vârsta de 68 de ani, în Rosario, Argentina, după o lungă suferință. Starea sa de sănătate din timpul Cupei Mondiale din această vară pare să-și fi pus amprenta asupra căpitanului Argentinei, în vârstă de 39 de ani.

Într-un omagiu publicat miercuri pe Instagram, Messi a scris:

„Nu știu ce voi face fără tine. Nu știu cum să merg mai departe. Eu doar am jucat fotbal, iar acum am destul de multe îndoieli dacă voi mai continua să fac asta pentru mult timp. Ai fost alături de mine de la început; mai rămăsese atât de puțin până la final. De ce nu ai putut să mai reziști puțin, ca să-l putem încheia împreună?”

Tatăl său nu a putut fi alături de el la ultima Cupă Mondială

Messi a petrecut timp alături de tatăl său după turneul la care Argentina a fost învinsă de Spania în finală, înainte de a reveni la echipa sa de club, Inter Miami. Argentinianul și-a făcut revenirea în Major League Soccer împotriva celor de la Columbus, la începutul acestei luni.

Jorge a fost o prezență constantă de-a lungul carierei fiului său, încă din primii ani petrecuți la Barcelona. Cupa Mondială din această vară a fost primul turneu major la care nu a putut fi prezent.

Messi a dezvăluit că tatăl său, în ciuda stării de sănătate care se deteriora, l-a îndemnat să joace pentru La Albiceleste în tentativa, în cele din urmă nereușită, de a-și apăra titlul mondial.

„Întotdeauna mi-ai cerut să joc la ultima Cupă Mondială și, cu câteva zile înainte să înceapă, starea ta s-a înrăutățit. A fost prima dată când nu aveai să fii la un turneu… De fiecare dată când se termina un meci, așteptam și speram să primesc mesajul tău. Atunci mi-am dat seama cât de reală era situația.” , a scris Messi.

„Picioarele mele nu mai puteau continua”

După ce a sărbătorit cu lacrimi în ochi primul gol al hat-trick-ului său împotriva Algeriei, în faza grupelor, Messi explicase că trecea prin „câteva zile dificile, complicate” din cauza „unui lucru care nu avea legătură cu fotbalul”.

Acum, argentinianul a dezvăluit că în finala Cupei Mondiale a rămas fără energie.

„Picioarele mele nu mai puteau continua”, a scris el. „De data aceasta am încercat să mă forțez dincolo de limitele mele fizice, dar nu am putut. Nu m-am simțit niciodată bine… Nu am fost campioni, dar nu știi cât de mult ne-am bucurat de fiecare meci. Încă o dată, ai avut dreptate: trebuia să fiu acolo și să joc.”

Peste două decenii în tricoul Argentinei

Messi a strâns 207 selecții pentru Argentina de la debutul său la echipa națională, în august 2005.

El a fost căpitanul Argentinei la triumful de la Cupa Mondială din 2022, egalând astfel performanța legendarului Diego Maradona din 1986. La fel ca Maradona, însă, Messi nu a reușit să câștige două titluri mondiale consecutive, Argentina fiind învinsă în finala ediției din 2026.

Messi a doborât totuși recordul pentru numărul total de goluri marcate la Cupa Mondială, reușita sa împotriva Egiptului, în optimile de finală, fiind cea de-a 21-a la turneele finale și cea de-a 125-a pentru naționala Argentinei.

Recordul său de goluri la Cupa Mondială a fost ulterior depășit de francezul Kylian Mbappé, în meciul pentru locul al treilea.

Un palmares uriaș și un viitor incert

În condițiile în care viitorul său este acum incert, rămâne de văzut dacă Messi va mai adăuga trofee impresionantului său palmares.

De-a lungul carierei, argentinianul a câștigat, printre altele, 10 titluri în La Liga, patru trofee Champions League și opt Baloane de Aur, pe lângă titlul mondial cucerit în Qatar, în 2022.

În mesajul dedicat tatălui său, Messi a promis însă că îi va păstra vie memoria prin modul în care își va crește propriii copii.

„Îmi va fi atât de dor de tine, dar vei fi mereu prezent, mai ales în creșterea copiilor mei, pentru că îi voi învăța și îi voi crește așa cum m-ai crescut tu pe mine”, a încheiat Lionel Messi.

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