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Relația super secretă de la Insula iubirii! S-a cuplat cu ispita Alin, cât încă era într-o relație

De: Irina Vlad 14/08/2026 | 08:30
Relația super secretă de la Insula iubirii! S-a cuplat cu ispita Alin, cât încă era într-o relație
Relația super secretă de la Insula iubirii! S-a cuplat cu ispita Alin, cât încă era într-o relație/ sursă foto: Antena 1
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În ediția de joi, 13 august, a emisiunii Insula iubirii – Reuniuni, ispita Alina a vorbit despre relația secretă pe care a avut-o cu Bianca Giurcă după terminarea filmărilor din Thailanda.

Insula iubirii – Reuniuni i-a adus în prim-plan pe Bianca Giurcă și Marius Moise, cuplul care a participat la cel mai dur test al fidelității în urmă cu trei ani. Pe insulă, Bianca s-a apropiat de ispita Alin, legătură care a continuat și după terminarea filmărilor, deși a fost negată cu vehemență de concurentă.

Bianca Giurcă și Marius Moise la Insula iubirii – Reuniuni/ sursă foto: Antena 1

Ispita Alin și Bianca au fost într-o relație de iubire

Deși relația dintre Bianca și Marius s-a încheiat oficial după emisiune, odată întorși acasă, cei doi au intrat într-o perioadă de împăcări, certuri și despărțiri. În această perioadă de incertitudine, Bianca continua să se vadă în paralel cu ispita Alin, detalii carea abia acum au fost dezvăluite public.

Alin: Cred că se simte stânjenită să vorbească despre asta. Așa cred eu.

Radu Vâlcan: Ne-a mărturisit că ați discutat foarte puțin după ce ați părăsit Insula iubirii. De ce spune că a simțit o lipsă de respect din partea ta și că au fost anumite interviuri pe care le-ai dat în urma cărora ai lăsat să se înțeleagă anumite lucruri.

Alin: Exact, pentru că în momentul în care eram întrebat dacă între noi a existat sau există ceva, la interviurile de atunci, lăsam cumva să se înțeleagă, dacă se va afla, că nu am mințit.

@insulaiubiriiantena1 ”Ne vedeam cât ea încă păstra legătura cu Marius!”. Fără să stea pe gânduri, Alin spune tot adevărul despre ce a urmat între el și Bianca, după finalul filmărilor. Lucrurile s-au încheiat, când el a realizat că ea nu era all in! #insulaiubirii #reuniuni #antena1 #viral #foryou #cupluri ♬ sunet original – Insula Iubirii România

„Ne vedeam cât ea încă păstra legătura cu Marius”

În tot acest timp, Alin a dezvăluit că cei doi își promiseseră inițial să păstreze relația lor secretă pentru totdeauna, însă ispita a încălcat promisiunea și a decis să facă totul public.

Radu Vâlcan: Vrei să spui că a fost ceva între voi după ce ați plecat din Thailanda?

Alin:  Imediat după ce am încheiat interacțiunea am stabilit ca lucrurile pe care le-am făcut după emisiune să rămână între noi. Cu toate că o să încalc promisiunea făcută cu ea, da, a fost ceva între noi. Cred că a fost o relația care a durat trei luni.

Radu Vâlcan: Totuși, erați doi oameni liber. De ce a vrut să țină secret?

Alin: Deoarece era cu Marius într-o relație instabilă cu Marius. Lucrurile fiind incerte între ei, ea nu a vrut să se afle. Asta era teama ei… de a nu afla Marius. După câteva luni în care am încercat să o cunosc mi-am dat seama că nu era pregătită. Își dorea ceva, simțea ceva, dar ceva nu o lăsa să se rupă definitiv de Marius.

Am luat o pauză, lucrurile s-au clarificat între ei, apoi am reluat legătura. A fost o perioadă de 1-2 luni în care am interacționat și ne vedeam. Atunci mi-am dat seama că nu aveam nici timp și nici răbdare să o formez cum voiam eu.

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