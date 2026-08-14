Relația super secretă de la Insula iubirii! S-a cuplat cu ispita Alin, cât încă era într-o relație

În ediția de joi, 13 august, a emisiunii Insula iubirii – Reuniuni, ispita Alina a vorbit despre relația secretă pe care a avut-o cu Bianca Giurcă după terminarea filmărilor din Thailanda.

Insula iubirii – Reuniuni i-a adus în prim-plan pe Bianca Giurcă și Marius Moise, cuplul care a participat la cel mai dur test al fidelității în urmă cu trei ani. Pe insulă, Bianca s-a apropiat de ispita Alin, legătură care a continuat și după terminarea filmărilor, deși a fost negată cu vehemență de concurentă.

Ispita Alin și Bianca au fost într-o relație de iubire

Deși relația dintre Bianca și Marius s-a încheiat oficial după emisiune, odată întorși acasă, cei doi au intrat într-o perioadă de împăcări, certuri și despărțiri. În această perioadă de incertitudine, Bianca continua să se vadă în paralel cu ispita Alin, detalii carea abia acum au fost dezvăluite public.

Alin: Cred că se simte stânjenită să vorbească despre asta. Așa cred eu. Radu Vâlcan: Ne-a mărturisit că ați discutat foarte puțin după ce ați părăsit Insula iubirii. De ce spune că a simțit o lipsă de respect din partea ta și că au fost anumite interviuri pe care le-ai dat în urma cărora ai lăsat să se înțeleagă anumite lucruri. Alin: Exact, pentru că în momentul în care eram întrebat dacă între noi a existat sau există ceva, la interviurile de atunci, lăsam cumva să se înțeleagă, dacă se va afla, că nu am mințit.

„Ne vedeam cât ea încă păstra legătura cu Marius”

În tot acest timp, Alin a dezvăluit că cei doi își promiseseră inițial să păstreze relația lor secretă pentru totdeauna, însă ispita a încălcat promisiunea și a decis să facă totul public.

Radu Vâlcan: Vrei să spui că a fost ceva între voi după ce ați plecat din Thailanda? Alin: Imediat după ce am încheiat interacțiunea am stabilit ca lucrurile pe care le-am făcut după emisiune să rămână între noi. Cu toate că o să încalc promisiunea făcută cu ea, da, a fost ceva între noi. Cred că a fost o relația care a durat trei luni. Radu Vâlcan: Totuși, erați doi oameni liber. De ce a vrut să țină secret? Alin: Deoarece era cu Marius într-o relație instabilă cu Marius. Lucrurile fiind incerte între ei, ea nu a vrut să se afle. Asta era teama ei… de a nu afla Marius. După câteva luni în care am încercat să o cunosc mi-am dat seama că nu era pregătită. Își dorea ceva, simțea ceva, dar ceva nu o lăsa să se rupă definitiv de Marius. Am luat o pauză, lucrurile s-au clarificat între ei, apoi am reluat legătura. A fost o perioadă de 1-2 luni în care am interacționat și ne vedeam. Atunci mi-am dat seama că nu aveam nici timp și nici răbdare să o formez cum voiam eu.

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