Despărțire neașteptată după mai bine de un deceniu! Alexandria Ocasio-Cortez și-ar fi rupt logodna

Alexandria Ocasio-Cortez și Riley Roberts, partenerul său de mai bine de un deceniu, și-ar fi încheiat discret relația și ar fi rupt logodna, potrivit unui nou raport. Cei doi s-au cunoscut în perioada studenției la Universitatea Boston și s-au logodit în Puerto Rico în 2022. Informația despre despărțire apare într-un moment în care congresmena americană a vorbit public despre decizia de a-și congela ovulele și despre presiunea la care sunt supuse femeile atunci când viața personală și planurile de familie se intersectează cu o carieră politică.

Alexandria Ocasio-Cortez și Riley Roberts și-ar fi rupt logodna

Reprezentanta statului New York Alexandria Ocasio-Cortez și logodnicul ei, Riley Roberts, și-ar fi anulat discret logodna în urmă cu ceva timp, potrivit unui nou articol.

După mai multe zile în care pe rețelele sociale au circulat informații neverificate, The New York Times a relatat miercuri, 12 august, că Ocasio-Cortez, în vârstă de 36 de ani, „și-a încheiat discret” relația cu Roberts „în urmă cu ceva timp”.

Ocasio-Cortez și Roberts s-au logodit în 2022, după mai bine de un deceniu împreună. Congresmena democrată a confirmat vestea în luna mai a acelui an, răspunzând unei postări de pe X despre logodna sa.

„Este adevărat! Vă mulțumesc tuturor pentru urări”, scria ea.

Mai târziu în același an, AOC declara pentru GQ:

„Simt că am câștigat la loteria bărbaților în viața mea”.

S-au cunoscut în timpul facultății

Ocasio-Cortez și Roberts s-au cunoscut când erau studenți la Universitatea Boston, unde au intrat în contact prin intermediul sesiunilor de dezbateri și discuții organizate în cadrul universității.

Cei doi s-au logodit în Puerto Rico, locul de unde provine familia lui Ocasio-Cortez. La momentul respectiv, însă, au precizat că nu se grăbeau să înceapă pregătirile pentru nuntă.

„Ne-am logodit luna trecută în orașul natal al familiei mele din Puerto Rico”, declara Ocasio-Cortez pentru un reporter de la Business Insider. „Nu avem încă detalii despre viitor, ne acordăm puțin timp pentru a savura acest moment înainte de a ne arunca în planificare.”

Riley Roberts a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor

Roberts a rămas în mare parte în afara atenției publice pe măsură ce ascensiunea politică a Alexandriei Ocasio-Cortez a luat amploare. El a apărut alături de aceasta în documentarul Netflix din 2019, „Knock Down the House”, care a urmărit prima sa campanie pentru Congres și ascensiunea către notorietatea națională.

Prietenii l-au descris pe Roberts drept o persoană care a susținut-o pe Ocasio-Cortez în viața privată, lăsând-o pe ea să fie figura publică a relației. Cei doi s-au mai despărțit pentru o scurtă perioadă la un moment dat, înainte de a se împăca.

Ocasio-Cortez, aleasă pentru prima dată în Congres în 2018, a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale aripii progresiste a Partidului Democrat. În ciuda notorietății sale politice, ea și-a păstrat, în general, relația cu Roberts departe de atenția publicului.

Alexandria Ocasio-Cortez a decis să-și congeleze ovulele

În august 2026, congresmena a vorbit într-o serie de mesaje publicate pe Instagram Stories despre decizia de a-și congela ovulele, explicând că economisise bani pentru această procedură „de foarte mult timp”.

Ocasio-Cortez a abordat cu această ocazie și problema lipsei de informare a femeilor cu privire la diferitele etape ale vieții lor.

„Nu suntem pregătite pentru propriile noastre vieți, fie că vorbim despre pubertate, despre sarcină, despre perimenopauză, menopauză… fie că vrei să îți întemeiezi o familie, fie că nu intenționezi să ai copii biologici”, a explicat ea într-unul dintre videoclipuri.

Ce spune AOC despre familie

Ocasio-Cortez a recunoscut că discuțiile publice despre planurile sale privind o eventuală familie ar putea reprezenta un „risc” politic, deoarece alegerile sale personale ar putea provoca speculații și ar putea influența modul în care alegătorii îi privesc cariera.

Cu toate acestea, ea a explicat că preferă să atragă atenția asupra dificultăților mai largi cu care se confruntă femeile, în loc să permită presiunii publice să îi influențeze propriile decizii.

„Știți, bărbații candidează pentru funcții publice… și oamenii nu se gândesc în sinea lor: «Bine, tipul acesta candidează. Câți ani are? Oare va vrea să-și întemeieze o familie?»”, a spus Ocasio-Cortez.

Congresmena a mai adăugat:

„Oamenii nu ajung în astfel de cercuri de speculații și nu devin obsedați de aceste lucruri în cazul bărbaților și al deciziilor lor, așa cum se întâmplă în cazul femeilor”

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