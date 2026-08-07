Cum a apărut Andreea Ibacka la UNTOLD după divorțul de Cabral. Ținuta aleasă pare că a întinerit-o!

După despărțirea de Cabral, Andreea Ibacka pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții, una în care eleganța și încrederea se împletesc cu o doză vizibilă de libertate.

La UNTOLD, vedeta a apărut într-o formă impecabilă, purtând o rochie neagră cu tăieturi îndrăznețe și un design care i-a pus în valoare silueta, semn că perioada post-divorț nu a făcut decât să-i accentueze feminitatea și forța interioară.

Cum a apărut Andreea Ibacka la UNTOLD după divorțul de Cabral

Divorțul dintre Andreea și Cabral a fost unul discret, fără scandaluri publice, dar a stârnit curiozitatea fanilor, mai ales că cei doi formau unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc.

După ani de apariții comune și o imagine de familie solidă, separarea a venit ca un șoc pentru public. Totuși, Andreea a ales să nu se ascundă și să revină în lumina reflectoarelor cu o atitudine de femeie sigură pe sine, care își trăiește viața cu eleganță și demnitate.

Ținuta aleasă pare că a întinerit-o!

Ținuta purtată la festival — o rochie lungă, cu un decolteu în formă de X și o despicătură adâncă pe picior — a fost completată de o geantă tip brâu cu lanțuri metalice și bocanci negri, un mix perfect între glamour și spirit rebel.

Look-ul a fost interpretat de mulți ca o declarație de independență, un mesaj subtil că Andreea Ibacka nu doar că a trecut peste divorț, ci a renăscut din el.

Apariția ei la UNTOLD a fost una dintre cele mai comentate ale ediției, iar fanii au remarcat că vedeta pare mai tânără, mai radiantă și mai relaxată ca niciodată. Într-un context în care despărțirile din showbiz sunt adesea dramatizate, Andreea a ales să transmită un mesaj simplu: viața merge mai departe, iar stilul și atitudinea pot fi cea mai frumoasă formă de revanșă.

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