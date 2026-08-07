Anunț important pentru românii care iau pensii din Italia. Ce formular trebuie să completeze

Luna septembrie vine cu o obligație importantă pentru mii de români care primesc pensie din Italia și locuiesc în România. În același timp, finalul anului aduce un sprijin financiar pentru pensionarii români cu venituri mici, care vor încasa în decembrie ultima tranșă a ajutorului acordat de stat în 2026.

Autoritățile italiene încep, din această toamnă, distribuirea formularelor REDEST 2026, documente care trebuie completate anual de beneficiarii pensiilor plătite de sistemul public italian. Prin acest formular sunt declarate veniturile obținute în anul 2025, iar informațiile sunt folosite pentru verificarea eligibilității la acordarea celei de-a 14-a pensii, un beneficiu destinat persoanelor care îndeplinesc anumite condiții de venit și vârstă. Acest drept este diferit de cea de-a 13-a pensie, care este acordată în fiecare an beneficiarilor sistemului italian.

Chiar și pensionarii care nu au înregistrat alte venituri decât pensia sunt obligați să completeze documentul. Formularul trebuie să conțină datele personale, informațiile privind situația familială și toate veniturile realizate în perioada solicitată. Pentru întocmirea dosarului pot fi necesare documente eliberate de Casa Teritorială de Pensii, ANAF sau, după caz, de fostul angajator.

După completare, actele trebuie validate de unul dintre patronatele italiene din România sau de Secția Consulară a Ambasadei Italiei la București. Formularul poate fi transmis atât în format fizic, cât și online, prin platforma INPS sau prin e-mail, iar veniturile pot fi declarate în moneda națională. Cei care nu primesc documentele prin poștă le pot descărca direct de pe site-ul instituției.

Vești bune pentru pensionarii români

Pe de altă parte, pensionarii din România care au venituri de până la 3.000 de lei vor beneficia în luna decembrie de a doua plată din ajutorul financiar acordat în acest an.

Sprijinul este acordat în funcție de nivelul pensiei: 1.000 de lei anual pentru pensii de până la 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru cele cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei. Banii vor fi virați automat, fie prin Poșta Română, fie direct în conturile bancare, fără ca beneficiarii să depună solicitări.

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Bani în plus la pensie pentru acești români. Nu trebuie să depună nicio cerere