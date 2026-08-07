Reapariția Ellei Vișan în „Insula Iubirii – Reuniuni” a aprins din nou spiritele în mediul online. Dacă povestea ei cu Andrei Lemnaru a rămas în trecut, silueta blondinei a devenit subiectul preferat al internauților, care nu au ratat ocazia să o taxeze.

Mulți au remarcat că Ella nu mai are aceeași formă ca în sezonul 9, iar comentariile au fost tăioase, de la „S-a cam îngrășat de la atâta asumare” până la „Ce s-a îngrășat Ella, wow”. În loc să se ascundă, Ella a decis să facă exact opusul: să arate public ce face pentru a slăbi.

Cum încearcă Ella Vișan să slăbească după ce internauții i-au spus că „s-a îngrășat de la atâta asumare”

Blondina a explicat în emisiune că perioada de după Insulă a fost una de introspecție, în care a realizat ce a greșit în relație și în comportamentul ei.

„Timpul acesta m-a făcut să conștientizez greșelile mele atât din relație, cât și de pe Insulă”, a spus ea.

Însă, dincolo de asumare, Ella a fost pusă în fața unei avalanșe de critici legate de aspectul fizic. Așa că a decis să treacă la fapte. Ella a venit la București special pentru două proceduri estetice menite să o ajute să scape de kilogramele care au stârnit atâtea discuții. Prima intervenție a fost lipoliza injectabilă cu HyaluronPen, o metodă folosită pentru slăbire localizată, ideală pentru zonele în care grăsimea se încăpățânează să rămână.

Procedura presupune introducerea unor substanțe care ajută la dizolvarea depozitelor adipoase, fără ace, fără durere și fără timp de recuperare. Practic, o soluție rapidă pentru cine vrea rezultate vizibile fără bisturiu.

La ce intervenţii a apelat blondina

A doua procedură aleasă de Ella a fost mezoterapia virtuală corporală, un tratament non-invaziv care stimulează circulația, tonifică pielea și ajută la remodelarea corporală.

Mezoterapia virtuală folosește impulsuri electrice pentru a permite substanțelor active să pătrundă în piele, promițând o îmbunătățire vizibilă a texturii și fermității. Este genul de procedură preferată de vedete atunci când vor să arate bine fără să treacă prin intervenții complicate.

Ella a postat pe Instagram momente din timpul procedurilor, semn că nu are nimic de ascuns și că își asumă nu doar trecutul, ci și drumul spre o nouă versiune a ei.

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