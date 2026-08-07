Unde a fost găsit trupul lui Ionuţ, tânărul care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. A fost căutat 2 zile

Căutările din Clisura Dunării s-au încheiat cu un deznodământ tragic. Ionuț, tânărul în vârstă de 23 de ani care a dispărut în apele fluviului după ce s-a răsturnat cu un skijet, a fost găsit după aproape 40 de ore de căutări. Trupul neînsuflețit al băiatului se afla la aproximativ 200 de metri de zona în care s-a produs accidentul, fiind deplasat de curenții puternici ai Dunării.

Decesul lui Ionuț a mobilizat în ultimele două zile mai multe echipe de salvatori, care au verificat în permanență suprafața și adâncurile fluviului. Operațiunea a fost una dificilă, în condițiile în care zona în care s-a produs tragedia este caracterizată de ape adânci și curenți puternici.

Unde a fost găsit trupul lui Ionuţ, tânărul care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova

Tânărul a dispărut în noaptea de miercuri spre joi, după ce a plecat cu un skijet aparținând pensiunii la care lucra. Pe ambarcațiune se afla și un adolescent de 15 ani, cazat în aceeași unitate împreună cu sora sa.

Potrivit primelor informații, skijetul se deplasa cu viteză în momentul în care s-a produs accidentul. Cei doi au ajuns în apă după impact, însă adolescentul a reușit să fie salvat. Acesta purta vestă de salvare, echipamentul contribuind la menținerea lui la suprafață până când a fost observat și scos din Dunăre.

În cazul lui Ionuț, situația a fost cu totul diferită. Tânărul nu purta vestă de salvare, iar după ce a ajuns în apă a fost luat de curenți. Operațiunea de căutare a continuat fără întrerupere, însă fiecare oră care trecea diminua speranțele familiei că acesta va fi găsit în viață.

Ancheta desfășurată după accident a adus și o schimbare importantă în ceea ce privește modul în care s-a produs tragedia. Dacă inițial s-a vehiculat că skijetul s-ar fi izbit de o geamandură, verificările făcute ulterior de anchetatori indică o altă variantă.

Polițiștii au stabilit că ambarcațiunea ar fi intrat în coliziune cu un trunchi de copac aflat în apă. Impactul a dus la răsturnarea skijetului și la aruncarea celor doi ocupanți în Dunăre.

La momentul producerii accidentului era întuneric, iar condițiile de vizibilitate erau reduse. Ancheta urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs coliziunea și dacă au fost respectate toate regulile privind folosirea ambarcațiunii.

După aproape două zile de căutări, trupul lui Ionuț a fost descoperit în Dunăre, la o distanță considerabilă de locul în care skijetul s-a răsturnat. Curenții puternici au făcut ca trupul tânărului să fie purtat pe apă, ceea ce a îngreunat considerabil intervenția echipelor de salvare.

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