Acasă » Știri » Unde a fost găsit trupul lui Ionuţ, tânărul care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. A fost căutat 2 zile

Unde a fost găsit trupul lui Ionuţ, tânărul care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. A fost căutat 2 zile

De: Anca Chihaie 07/08/2026 | 13:35
Unde a fost găsit trupul lui Ionuţ, tânărul care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. A fost căutat 2 zile
Inquam Photos / George Călin
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Căutările din Clisura Dunării s-au încheiat cu un deznodământ tragic. Ionuț, tânărul în vârstă de 23 de ani care a dispărut în apele fluviului după ce s-a răsturnat cu un skijet, a fost găsit după aproape 40 de ore de căutări. Trupul neînsuflețit al băiatului se afla la aproximativ 200 de metri de zona în care s-a produs accidentul, fiind deplasat de curenții puternici ai Dunării.

Decesul lui Ionuț a mobilizat în ultimele două zile mai multe echipe de salvatori, care au verificat în permanență suprafața și adâncurile fluviului. Operațiunea a fost una dificilă, în condițiile în care zona în care s-a produs tragedia este caracterizată de ape adânci și curenți puternici.

Unde a fost găsit trupul lui Ionuţ, tânărul care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova

Tânărul a dispărut în noaptea de miercuri spre joi, după ce a plecat cu un skijet aparținând pensiunii la care lucra. Pe ambarcațiune se afla și un adolescent de 15 ani, cazat în aceeași unitate împreună cu sora sa.

Potrivit primelor informații, skijetul se deplasa cu viteză în momentul în care s-a produs accidentul. Cei doi au ajuns în apă după impact, însă adolescentul a reușit să fie salvat. Acesta purta vestă de salvare, echipamentul contribuind la menținerea lui la suprafață până când a fost observat și scos din Dunăre.

În cazul lui Ionuț, situația a fost cu totul diferită. Tânărul nu purta vestă de salvare, iar după ce a ajuns în apă a fost luat de curenți. Operațiunea de căutare a continuat fără întrerupere, însă fiecare oră care trecea diminua speranțele familiei că acesta va fi găsit în viață.

Ancheta desfășurată după accident a adus și o schimbare importantă în ceea ce privește modul în care s-a produs tragedia. Dacă inițial s-a vehiculat că skijetul s-ar fi izbit de o geamandură, verificările făcute ulterior de anchetatori indică o altă variantă.

Polițiștii au stabilit că ambarcațiunea ar fi intrat în coliziune cu un trunchi de copac aflat în apă. Impactul a dus la răsturnarea skijetului și la aruncarea celor doi ocupanți în Dunăre.

La momentul producerii accidentului era întuneric, iar condițiile de vizibilitate erau reduse. Ancheta urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs coliziunea și dacă au fost respectate toate regulile privind folosirea ambarcațiunii.

După aproape două zile de căutări, trupul lui Ionuț a fost descoperit în Dunăre, la o distanță considerabilă de locul în care skijetul s-a răsturnat. Curenții puternici au făcut ca trupul tânărului să fie purtat pe apă, ceea ce a îngreunat considerabil intervenția echipelor de salvare.

CITEŞTE ŞI: Loredana Groza, mesaj emoționant în memoria tatălui său. „Ești cu mine oriunde”

Mama Rebecăi, devastată după pierderea fiicei sale de doar 6 ani. „Îngerașul meu”

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Știri
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Știri
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar ce a făcut?”
Digi 24
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice ...
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de ...
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Vezi toate știrile