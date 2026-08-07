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Ce a făcut Adelina Pestrițu după ce filmările pentru „Burlacii: Foc în Paradis” s-au terminat. Nu a plecat din Turcia fără el

De: Andreea Stăncescu 07/08/2026 | 14:23
Ce a făcut Adelina Pestrițu înainte să plece din Turcia / Sursa foto: Social media
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Adelina Pestrițu a încheiat filmările pentru noua emisiune „Burlacii: Foc în paradis”, proiect care a fost realizat în Turcia. Timp de cinci săptămâni, prezentatoarea a locuit în Istanbul pentru a fi aproape de echipa de producție și de concurenți, iar vineri a pornit spre România. Înainte de zbor, însă, vedeta și-a făcut timp pentru o ultimă oprire, pe care nu voia să o rateze.

Prin noul format, Adelina Pestrițu revine pe micile ecrane în rolul de prezentatoare. Emisiunea urmărește povestea a 13 concurenți care pornesc într-o experiență romantică într-o vilă spectaculoasă, cu speranța că își vor găsi sufletul pereche.

Pe parcursul competiției, relațiile vor fi puse la încercare de eliminări, dar și de apariția unor noi participanți, care vor schimba dinamica grupului și vor crea situații imprevizibile. Prezentatoarea a mărturisit că experiența din Turcia a fost una intensă și că s-a apropiat de oamenii alături de care a lucrat zi de zi.

Sursa foto: Instagram

Ce a făcut Adelina Pestrițu înainte să plece din Istanbul

După ultima zi de filmare, programul Adelinei a fost unul extrem de solicitant. Filmările s-au încheiat după miezul nopții, iar la scurt timp aceasta s-a întors la hotel pentru a-și pregăti bagajele înainte de plecarea spre aeroport. Deși era nerăbdătoare să ajungă acasă și să își revadă familia, vedeta nu a vrut să părăsească Istanbulul fără să se bucure încă o dată de unul dintre preparatele locale preferate.

Împreună cu make-up artistul Ana Cucuță, Adelina a făcut un ultim popas pentru a cumpăra börek, unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria turcească. Cele două au savurat gustarea în drum spre aeroport, alegând astfel să încheie aventura din Turcia cu o experiență culinară autentică înainte de întoarcerea în România.

„Este ora 6:00
Oficial a fost cea mai lunga zi pe care am petrecut-o în Turcia, pentru că filmările s-au terminat la 03.00, iar eu am ajuns acum l h la hotel pentru a-mi face bagajele.
În 2 h plec spre aeroport. A fost ultima zi pe platourile de filmare „Burlacii, foc in Paradis”
O să-mi fie tare dor de energia de aici.
M-am atașat de oamenii cu care am lucrat, de concurenți și de tot ce am trăit aici timp de 5 săptămâni.
Plec totuși fericită că mă întorc la familia mea de care mi-e atât de dor.
Va urma”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

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Adelina Pestrițu a fost întrebată ce avere are, iar răspunsul a venit imediat

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