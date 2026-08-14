Pe data de 15 august, creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Este precedată de un post aspru de două săptămâni, în care avem o singură zi cu dezlegare la pește. După această perioadă, creștinii se pot spovedi sau împărtăși. Află detalii!

Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare

Această sărbătoare nu are informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în Tradiția Bisericii, potrivit creștinortodox.ro. Maica Domnului a fost anunțată de un înger că va fi luată din această viață.

„Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare.”

După această veste, Fecioara Maria s-a rugat și și-a cerut iertare de la toți oamenii. Apoi și-a dat duhul și Domnul însuși s-a pogorât din ceruri pentru a primi la El sufletul ei sfânt, fapt care a fost urmat de o serie de minuni. Orbii au început să vadă, surzii au început să audă și ologii sau bolnavii s-au vindecat.

Trupul Fecioarei Maria, ridicat la ceruri

Trupul Maicii Domnului a stat timp de 3 zile în mormânt. După acestea, a fost ridicat spre cer. Potrivit tradiției, Toma a ajuns în Ierusalim în a treia zi de la înmormântare și a vrut să-i cinstească trupul. Așa că apostolii au deschis mormântul și au văzut că trupul Fecioarei Maria nu se mai află în el.

Potrivit Bisericii, trupul ei a fost urcat la cer prin voința lui Iisus Hristos, Fiul ei. Aflată în ceruri, Maica Domnului se roagă de-a pururi pentru noi.

„Adormirea Maicii Domnului este mutare la ceruri, care nu este nici înviere și nici înălțare. Această mutare a ei nu este numită înviere, pentru că ea nu s-a arătat pe pământ cu trupul înviat ca să fie văzută de oameni cum S-a arătat Hristos. Nu se numește nici înălțare, pentru că nu s-a înălțat la ceruri cu propriile puteri, ci se numește mutare”, mărturisea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel într-o predică.

Te poți spovedi dacă nu ai ținut post?

Potrivit preoților, unii creștini nu se spovedesc deoarece nu țin post. Dar părinții susțin că mărturisirea păcatelor nu este legată strict de post. Această confuzie s-a creat în ultimii ani, deoarece spovedania a fost strâns legată de Sfânta Împărtășanie (Euharistie) în trecut.

Potrivit sursei citate, oamenii trebuie să se spovedească ori de câte ori simt că au sufletul „greu” sau rănit. Pentru a-l „ușura”, este bine să meargă la preot și să mărturisească toate păcatele pe care le-au săvârșit în ultima perioadă. Este indicat ca fiecare spovedanie să fie însoțită de căință, regret pentru greșelile săvârșite și dorința de a fi iertați cu adevărat de Dumnezeu.

„Spovedania înseamnă mărturisirea păcatelor. Mântuitorul Iisus a fixat această taină să ne dea nouă posibilitatea să punem început bun vieții noastre de fiecare dată, adica să dezlegăm prin lucrarea dobândită prin sfânta taină a mărturisirii în fața preotului, că tu te mărturisești în fața preotului ca martor. Să le dea posibilitatea să pună început bun vieții lor de fiecare dată. Prin spovedanie primești dezlegarea la împărtășanie și împărtășania este trupul și sângele Domnului, intrarea în comuniune cu Dumnezeu!”, explică preotul Valentin Fotescu.

Cine trebuie să se spovedească des

Unii preoți susțin că cei care păcătuiesc des ar trebui să se spovedească la fel de des și aseamănă acest procedeu de curățire a sufletului cu dușul, modul în care ne spălăm trupul când este murdar. Cu cât ne mărturisim păcatele mai des, cu atât sufletul va fi mai curat. Important este să nu repetăm greșelile și să evităm să mai cădem în păcat.

„Postul trebuie să te apropie de spovedit, iar spovedania trebuie să te apropie de post. N-ai postit până te-ai spovedit? Postești după ce te-ai spovedit! N-ai postit până te-ai împărtășit? Te împărtășești și postești! Sunt unele lucruri cu adevărat recuperabile în Biserică și ‒ Slavă Domnului! ‒ postul este unul dintre ele”, spunea preotul Conf. Dr. Constantin Necula.

Potrivit părinților, persoanele care sunt grav bolnave trebuie să se spovedească din timp și cât mai des. Acest lucru îi va ajuta să se împărtășească în caz de urgență, pentru a nu fi prinși nepregătiți de ultima clipă.

„Toţi trebuie să ne pocăim: şi mireni şi călugări, şi preoţi şi arhierei, nici unul să nu se depărteze de la pocăinţă, pentru că toţi am greşit şi greşim şi suntem datori să ne pocăim… Iar cum că spovedania sau pocăinţa e trebuincioasă şi pentru preoţi, ca şi pentru călugări şi mireni, chiar apostolul mărturiseşte zicând: «Mărturisiţi-vă păcatele unul altuia şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă tămăduiți»”, spunea Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Cine este exceptat de la spovedanie

Singurii care se pot împărtăși fără a se spovedi sunt copiii până în vârsta de 7 ani. Aceștia nu sunt obligați să mărturisească păcate pentru a primi trupul lui Iisus Hristos.

Cine poate spovedi un credincios

Potrivit doxologia.ro, nu orice preot poate spovedi credincioșii, deși hirotonisirea oferă în chip virtual puterea dezlegării păcatelor. Darul duhovniciei – dreptul de a lega și a dezlega păcatele – aparține arhiereilor, care sunt urmașii Sfinților Apostoli. Ei au fost încredințați de Iisus Hristos cu acest dar, pe care îl pot transmite preoților printr-o delegație sau hirotesie specială, diferită de hirotonie.

În trecut, Taina Spovedaniei se acorda numai preoților în vârstă, care aveau experiență și autoritate. În ziua de azi se acordă tuturor preoților de enorie, îndată după hirotonie.

Cine nu poate spovedi un credincios

Monahii care n-au hirotonie de preot nu pot spovedi, deoarece nu au darul preoției și nu pot dezlega păcatele. Dacă primesc o delegație specială de la arhiereu, pot asculta mărturisirea păcatelor pentru a le transmite apoi arhiereului. Mai pot recomanda celor care se spovedesc la ei să citească anumite canoane.

Preoții susțin că nu este bine să ne schimbăm duhovnicul când ne dorim, ci doar când este cu adevărat nevoie: de exemplu, când te muți cu locuința sau în cazul în care acesta a decedat. Potrivit preotului Prof. Dr. Ene Braniște, un duhovnic nu poate dezlega de păcate un credincios care este legat de alt duhovnic, cât timp acesta este în viață.

CITEȘTE ȘI:

Te poți împărtăși de Adormirea Maicii Domnului dacă nu ai ținut post? Ce spun preoții

Ce trebuie să dai de pomană la Adormirea Maicii Domnului. Produsele indicate și cele interzise de preoți