Pe data de 15 august, credincioșii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare mare cu cruce roșie în calendar. În această zi, care anul acesta pică sâmbăta, se duc la biserică alimente de sezon care se vor da de pomană. Află ce produse sunt indicate și care sunt interzise!

15 august: Adormirea Maicii Domnului

Această sărbătoare este una extrem de importantă în calendarul ortodox. Marchează un moment de reculegere și rugăciune pentru credincioșii care apelează la Fecioara Maria pentru sănătate și protecție.

După o perioadă de două săptămâni de post, în care românii s-au abținut de la alimente de dulce, vicii, pofte trupești și fapte rele, acum se pregătesc pentru Adormirea Maicii Domnului. În această zi, creștinii merg la biserică pentru a se spovedi și împărtăși.

Unii aleg să se spovedească înainte cu o zi, în timp ce alții aleg să se împărtășească și să se spovedească pe 15 august. Taina Mărturisirii este permisă și în zilele de sărbătoare. Tot cu o zi sau două înainte de această sărbătoare mare, credincioșii merg la cimitire pentru a curăța mormintele celor adormiți și pentru a le aprinde lumânări.

De ce dăm de pomană alimente

În această zi sfântă, credincioșii merg la biserică încărcați cu alimente pe care le vor da de pomană nevoiașilor. Acest gest simbolic se face pentru sufletele celor plecați dintre noi, despre care tradiția spune că așteaptă mereu mâncare din partea rudelor rămase pe pământ.

Pomana, sfințită la biserică sau nu, simbolizează un act de milostenie pentru sufletele celor adormiți. În acest fel, rudele defuncților se asigură că vor primi iertare și odihnă veșnică de la Dumnezeu.

Pomana săvârșită în ziua Adormirii Maicii Domnului este mult mai importantă, deoarece se spune în popor că Fecioara Maria mijlocește pentru toți cei care o cinstesc cu evlavie.

Ce se dă de pomană de Adormirea Maicii Domnului

Alimentele care se dau de pomană pe 15 august sunt alese cu mare grijă. Acestea trebuie să fie plăcute ochiului, pentru ca primitorul să vrea să le consume, nu să le arunce.

Ce alimente se dau de pomană pe 15 august:

colivă

pâine și colaci: cele două simboluri puternice ale hranei spirituale și ale bunătății.

Pâinea reprezintă viața și colacii reprezintă ciclul vieții și continuitatea ei. Aceștia din urmă se dau de pomană alături de o lumânare aprinsă, pentru ca sufletul celui adormit pentru care se împarte să aibă lumină pe drumul vieții veșnice.

fructe de sezon: mere, prima recoltă de struguri, pere, prune, pepene, porumb fiert sau copt.

Aceste fructe se duc la biserică unde se slujesc și se împart celor prezenți sau nevoiași. Ele reprezintă belșugul și rodnicia. Fructele ar fi daruri pure și naturale pe care trebuie să le oferim mereu de pomană în numele celor plecați dintre noi.

mâncare gătită

Alimentele gătite, cum ar fi salate, sarmale, ciorbe, plăcinte cu carne sau orez cu ciuperci, se pregătesc cel mai des pentru o pomana. Ele reprezintă respectul pentru postul care s-a terminat și devotamentul religios al credincioșilor.

dulciuri: aceste alimente pe placul tuturor nu lipsesc de la nicio pomană, mai ales de Adormirea Maicii Domnului.

Gospodinele pregătesc gogoși, cozonaci, plăcinte cu mere sau pere, prăjituri cu nucă sau checuri pentru a le da de pomană. În unele zone

apă și vin: tradiția aceasta este una veche și are o semnificație aparte.

Apa reprezintă viața și curățarea sufletului, iar vinul – care devine sângele lui Iisus Hristos la Sfânta Liturghie – reprezintă sacrificiul și mântuirea Fiului Domnului.

miere și faguri cu miere

În unele zone, oamenii dau de pomană colaci, vin și o lumânare aprinsă. Alții oferă și un prosop de mâni, de față sau o batistă, precum și un obiect de uz casnic: o cană, un pahar, o farfurie, un bol, etc. Aceste daruri fizice, pe care primitorul le va păstra în casă, sunt menite să-i amintească acestuia mereu de sufletul celui pomenit și să se roage pentru el.

Ce nu trebuie să dai de pomană niciodată

Potrivit preoților, nu este bine să dăm de pomană țigări și alcool. Acestea sunt considerate extrem de nepotrivite într-o zi cu o mare semnificație religioasă. Singura formă de alcool permisă este vinul roșu, care în tradiția creștină reprezintă sângele lui Iisus Hristos ce a curs când se afla pe cruce.

Aceste produse sunt asociate cu plăcerile lumești, nu cu memoria celor care nu mai sunt printre noi.

Cum se dă de pomană corect

Pomana este un act care se face fără a aștepta ceva la schimb. Alimentele se oferă cu sinceritate și smerenie, cu inima deschisă și plină de speranță. Este indicat ca, la slujba de pe 15 august, să te rogi din toată inima pentru sufletele celor adormiți și apoi să dăruiești din toată inima ce ai dus la sfințit.

Este bine ca alimentele să fie dăruite persoanelor care sunt cu adevărat nevoiașe. Doar așa te vei asigura că gestul tău este cu adevărat milos și plin de iubire creștină.

Ce este interzis de Adormirea Maicii Domnului

Ziua de 15 august reprezintă o mare sărbătoare în calendarul ortodox și este notată cu cruce roșie. Este interzisă munca în grădină sau la câmp, fiind o zi de rugăciune și mers la biserică. În această zi nu se spală rufe, nu se calcă și nu se coase. Cei care nu țin cont de aceste lucruri vor atrage necazuri și boli în familia lor.

Este interzis scăldatul în ape curgătoare, tunderea părului și întoarcerea din drum. Așa că, dacă ai uitat ceva acasă, mai bine te lipsești de el sau cauți un magazin în drumul tău. Credincioșii trebuie să stea departe de conflicte în această zi. Dacă nu o fac, tot anul va fi presărat de certuri și neliniște.

Se spune că femeile gravide trebuie să respecte cu mare evlavie sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Cele care vor alege să lucreze în această zi vor avea parte de o naștere grea.

Rugăciune pentru Maica Domnului

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

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