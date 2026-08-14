Motivul bizar pentru care acest elev din Iași a refuzat să scrie ceva la subiectul nr. 3 de la proba de limba română a Bacalaureatului, sesiunea de toamnă

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026, cu aproape 10% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Elevii din întreaga țară au început să povestească despre experiența de la examen încă de la prima probă, cea de Limba și literatura română. Printre candidați s-a aflat și un tânăr din Iași, care a decis să nu rezolve subiectul al treilea, având un motiv bine stabilit.

Mii de absolvenți s-au prezentat la sesiunea de toamnă pentru a susține din nou examenul maturității și pentru a obține notele necesare promovării. Proba de Limba și literatura română a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor. Timpul de lucru a fost calculat din momentul încheierii distribuirii subiectelor în fiecare sală.

În anumite situații excepționale, care nu țin de responsabilitatea candidaților, perioada alocată redactării lucrărilor poate fi prelungită cu cel mult 60 de minute, potrivit regulilor stabilite pentru examen.

Un elev a refuzat să rezolve ultimul subiect

Un elev din Iași a povestit că a ales să rezolve doar primele două subiecte, deoarece avea nevoie de minimum nota 5. Tânărul a explicat că obținuse deja rezultate bune la celelalte probe și că această strategie îi era suficientă pentru a-și atinge obiectivul. În plus, el a considerat că subiectele au fost accesibile și chiar mai ușoare decât cele din prima sesiune.

„Eu am făcut doar subiectul 1 și 2. Mie îmi trebuie nota, ca am mai dat odată și am note mari la celelalte. Îmi trebuie doar nota 5 și m-am bazat doar pe subiectul 1 și 2. A fost ușor, mult mai ușor ca în prima sesiune”, a spus tânărul.

Candidații care au promovat anumite probe în sesiunile anterioare nu sunt obligați să le susțină din nou, notele obținute putând fi echivalate, conform regulilor examenului.

CITEȘTE ȘI: De ce s-a dus acest tânăr la sesiunea de BAC 2026 din august: „Mai mult pentru asta am venit”

Cum se depun contestațiile la BAC 2026, sesiunea de toamnă: Model de cerere și programul de preluare