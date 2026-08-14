Acasă » Știri » Motivul bizar pentru care acest elev din Iași a refuzat să scrie ceva la subiectul nr. 3 de la proba de limba română a Bacalaureatului, sesiunea de toamnă

Motivul bizar pentru care acest elev din Iași a refuzat să scrie ceva la subiectul nr. 3 de la proba de limba română a Bacalaureatului, sesiunea de toamnă

De: Andreea Stăncescu 14/08/2026 | 08:00
Motivul bizar pentru care acest elev din Iași a refuzat să scrie ceva la subiectul nr. 3 de la proba de limba română a Bacalaureatului, sesiunea de toamnă
Un elev din Iași a refuzat să scrie la subiectul 3 de la Bacalaureat
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026, cu aproape 10% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Elevii din întreaga țară au început să povestească despre experiența de la examen încă de la prima probă, cea de Limba și literatura română. Printre candidați s-a aflat și un tânăr din Iași, care a decis să nu rezolve subiectul al treilea, având un motiv bine stabilit.

Mii de absolvenți s-au prezentat la sesiunea de toamnă pentru a susține din nou examenul maturității și pentru a obține notele necesare promovării. Proba de Limba și literatura română a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor. Timpul de lucru a fost calculat din momentul încheierii distribuirii subiectelor în fiecare sală.

În anumite situații excepționale, care nu țin de responsabilitatea candidaților, perioada alocată redactării lucrărilor poate fi prelungită cu cel mult 60 de minute, potrivit regulilor stabilite pentru examen.

Un elev a refuzat să rezolve ultimul subiect

Un elev din Iași a povestit că a ales să rezolve doar primele două subiecte, deoarece avea nevoie de minimum nota 5. Tânărul a explicat că obținuse deja rezultate bune la celelalte probe și că această strategie îi era suficientă pentru a-și atinge obiectivul. În plus, el a considerat că subiectele au fost accesibile și chiar mai ușoare decât cele din prima sesiune.

„Eu am făcut doar subiectul 1 și 2. Mie îmi trebuie nota, ca am mai dat odată și am note mari la celelalte. Îmi trebuie doar nota 5 și m-am bazat doar pe subiectul 1 și 2. A fost ușor, mult mai ușor ca în prima sesiune”, a spus tânărul.

Candidații care au promovat anumite probe în sesiunile anterioare nu sunt obligați să le susțină din nou, notele obținute putând fi echivalate, conform regulilor examenului.

CITEȘTE ȘI: De ce s-a dus acest tânăr la sesiunea de BAC 2026 din august: „Mai mult pentru asta am venit”

Cum se depun contestațiile la BAC 2026, sesiunea de toamnă: Model de cerere și programul de preluare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează: soția cântărețului a intervenit: ”Nu știa că trebuie să te speli”
Știri
Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează: soția cântărețului a intervenit: ”Nu știa că trebuie să te speli”
Cum ții sărbătorile în funcție de cruce: roșie, neagră și albastră
Știri
Cum ții sărbătorile în funcție de cruce: roșie, neagră și albastră
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
Mediafax
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
De ce huruie unele tramvaie Imperio la frânare și scot un zgomot de zici că se rup. „Poate fi o problemă de la calea de rulare” / Vagoanele Astra încă sunt în garanție
Gandul.ro
De ce huruie unele tramvaie Imperio la frânare și scot un zgomot de...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Horoscop 14 august 2026. Se întoarce roata pentru aceste zodii!
Mediafax
Horoscop 14 august 2026. Se întoarce roata pentru aceste zodii!
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei
Click.ro
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
De ce huruie unele tramvaie Imperio la frânare și scot un zgomot de zici că se rup. „Poate fi o problemă de la calea de rulare” / Vagoanele Astra încă sunt în garanție
Gandul.ro
De ce huruie unele tramvaie Imperio la frânare și scot un zgomot de zici că...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează: soția cântărețului a intervenit: ”Nu știa ...
Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează: soția cântărețului a intervenit: ”Nu știa că trebuie să te speli”
Cum ții sărbătorile în funcție de cruce: roșie, neagră și albastră
Cum ții sărbătorile în funcție de cruce: roșie, neagră și albastră
Test IQ cu chibrituri | Corectați 2 – 1 = 17, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 2 – 1 = 17, mutând un singur băț
Te poți spovedi de Adormirea Maicii Domnului dacă nu ai ținut post? Ce spun preoții
Te poți spovedi de Adormirea Maicii Domnului dacă nu ai ținut post? Ce spun preoții
Elvira din București s-a cazat într-un hotel de 5 stele din Sunny Beach. A doua zi, dimineața, a vrut ...
Elvira din București s-a cazat într-un hotel de 5 stele din Sunny Beach. A doua zi, dimineața, a vrut să plece acasă. Ce a văzut
Relația super secretă de la Insula iubirii! S-a cuplat cu ispita Alin, cât încă era într-o relație
Relația super secretă de la Insula iubirii! S-a cuplat cu ispita Alin, cât încă era într-o relație
Vezi toate știrile