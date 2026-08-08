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Cel mai îndrăgit cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat! Nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată la așa ceva

De: Denisa Crăciun 08/08/2026 | 08:47
Cel mai îndrăgit cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat! Nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată la așa ceva
Un cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat
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Insula Iubirii este despre testare, ispite și provocări. În timp ce unele cupluri nu reușesc să rămână împreună până la final, altele pleacă din Thailanda mai unite ca niciodată. Totuși, ultimul scenariu, cel în care se întorc acasă fericți, iar apoi se despart, este unul frecvent. Așa s-a întâmplat și în cazul unui cuplu preferat din anul 2025.

Claudiu Borca a cerut-o în căsătorie pe Isabel la Insula Iubirii 2025. Au format un cuplu aproape 20 de ani, iar după timpul petrecut în Thailanda au părut mai fericiți ca niciodată. Cu toate acestea, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Anunțul a fost făcut chiar de el în episodul următor Insula Iubirii – Reuniuni. Aceștia nu au vrut să se întâlnească și au vrut să stea singuri, apariție total diferită față de sezonul trecut.

Un cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat
Un cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat/ sursa foto: Captură Antena 1

Cel mai îndrăgit cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat

Despărțirea celor doi a fost una neașteptată. Cei doi păreau foarte uniți, însă bărbatul a explicat că au ajuns la divorț în episodul următor Insula Iubirii – Reuniuni. Totuși, povestea lor de dragoste din 2025, nu prevestea acest lucru, semn că între ei s-a întâmplat ceva serios. Claudiu și Isabel au părăsit insula mai devreme decât era cazul și asta pentru că bruneta a simțit că nu mai are nevoie de niciun test. S-au întâlnit la bonfier-ul final, iar acolo bărbatul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie.

Voiam să manifest ceva și să o văd pe Isa că este sigură de decizia pe care a luat-o (să continue relația cu mine) și să ne vedem de viață împreună în continuare. Eu simt că admirația și atracția pe care le simt față de Isabel nu pot fi înlocuite de nicio femeie. Simțeam lucrul ăsta, eram poate nesigur de ceea ce am simțit și ce s-a întâmplat, legat de faptul că Isabel m-a uitat pentru un moment și pentru cineva, a explicat Claudiu Borca atunci.

Cererea în căsătorie a fost una emoționantă, cu atât mai mult că Isabel nu se aștepta la un astfel de gest. El purta la gât un lanț, acolo unde se afla un săculeț pandantiv care ascundea inelul de logodnă.

Eu am trăit anumite lucruri când am luat decizia să ajung pe insulă și mi-era greu să le interpretez, adică nu înțelegeam ce am văzut și cum aș putea să fac lucrul acesta și… cred că am luat cea mai bună decizie. Vrei să vezi ce am văzut? O să ți se pară o nebunie!, a spus el înainte să rupă lanțul.

Apoi, copleșit de un amestec de sentimente, Claudiu a rostit cuvintele cu cea mai mare sinceritate. El și-a exprimat dorința de a fi împreună cu Isabel o viață întreagă.

Sunt de o viață întreagă cu tine și cred că aveam o datorie restantă la tine… Și pentru că avem atâția ani împreună și mereu te-am numit soția mea, acum îmi doresc cu adevărat să fii a mea. Sunt foarte emoționat, draga mea!, a încheiat concurentul.

Un cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat
Un cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat/ sursa foto: Captură Antena 1

Ispita lui Claudiu, dezamăgită de plecarea lui

Cristina Scarlevschi s-a simțit foarte bine alături de Claudiu. Cei doi se înțelegeau foarte bine, ba mai mult, femeia spera să se îndrăgostească de ea. Când a primit vestea că va pleca din Thailanda mai devreme, ispita a rămas dezamăgită și a izbucnit în lacrimi. Însă iată că timpul a trecut, ea și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat misterios, iar fostul concurent de la Insula Iubirii 2025 a divorțat de Isabel.

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