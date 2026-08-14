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Elvira din București s-a cazat într-un hotel de 5 stele din Sunny Beach. A doua zi, dimineața, a vrut să plece acasă. Ce a văzut

De: Andreea Stăncescu 14/08/2026 | 08:41
Elvira din București s-a cazat într-un hotel de 5 stele din Sunny Beach. A doua zi, dimineața, a vrut să plece acasă. Ce a văzut
Ce s-a întâmplat la un hotel din Bulgaria
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O româncă plecată în vacanță în Bulgaria a avut parte de o experiență neplăcută și a ajuns să își dorească să părăsească hotelul din cauza unei practici care i-a dat peste cap planurile de concediu. Elvira s-a cazat la un hotel din Sunny Beach, însă spune că modul în care erau gestionate șezlongurile i-a creat probleme în fiecare dimineață.

Este bine cunoscut faptul că mulți turiști obișnuiesc să lase prosoapele pe șezlonguri încă de la primele ore ale dimineții, atât la piscină, cât și la plajă, pentru a-și rezerva locul. Pentru a limita această practică, reprezentanții hotelului au introdus un sistem pe bază de tichete.

Tichetele erau distribuite începând cu ora 8:00, iar înainte de această oră turiștii nu puteau folosi șezlongurile. Astfel, cei care își doreau să ajungă la plajă încă de la primele ore ale dimineții erau nevoiți să aștepte la recepție pentru a primi tichetul.

Cozi uriașe pentru șezlonguri

Elvira spune că, timp de mai multe zile, a petrecut aproximativ două ore în zona recepției, așteptând să primească tichetul necesar pentru șezlong. Situația a determinat-o să încerce, împreună cu agenția prin care și-a cumpărat vacanța, să găsească o soluție și chiar să schimbe hotelul.

„Suntem cazați la acest hotel, M Dremer, Sunny Beach. Și acum să vă povestesc experiența mea la acest hotel: camere spațioase, mâncare ca la majoritatea hotelurilor bulgărești.

Și acum vine întunecimea minții. În fiecare dimineață, eventual la ora 6, pentru o bună siguranță, cobori la plajă, pui prosoape pe șezlong, până acum nimic diferit (pleci în cameră sau stai la plajă, după caz), dar nu! La acest hotel stai în recepție până la ora 8:00, în așteptarea tichetelor pentru șezlong.

De patru zile mi-am luat „aerosoli” în recepție și, următoarele patru, sigur tot acolo.

Încerc să atașez și o poză cu coada care se formează, asemănătoare cu cea la ouă de acum 36 de ani.

Am încercat, împreună cu agenția prin care am achiziționat biletele, să facem o schimbare. Un alt hotel din aceeași stațiune a mai încercat o astfel de abordare și, după câteva luni, a renunțat.”, a povestit Elvira.

 

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