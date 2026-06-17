Acasă » Știri » Clipe de panică pentru Bianca Giurcă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost urmărită pe stradă

Clipe de panică pentru Bianca Giurcă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost urmărită pe stradă

De: Emanuela Cristescu 17/06/2026 | 10:39
Clipe de panică pentru Bianca Giurcă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost urmărită pe stradă
Clipe de panică pentru Bianca Giurcă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost urmărită pe stradă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bianca Giurcă, fosta concurentă de la Insula Iubirii din sezonul 7, a trecut prin coșmarul vieții ei în plină stradă. Șatena s-a trezit vânată la propriu de un individ bizar, care a băgat-o în sperieți și a făcut-o să tremure de frică!

După ce a lăsat în urmă trecutul tumultuos alături de fostul iubit Marius Moise, șatena și-a găsit liniștea lângă Patrick. Cu toate acestea, ea n-a scăpat de privirile bărbaților din jur. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit că a fost urmărită de un bărbat în drum spre supermarket și că i s-a părut foarte ciudat.

Bianca Giurcă, urmărită de un bărbat suspect

Bianca le-a povestit fanilor că bărbatul nu se dezligea de lângă ea și că a încercat să-i miroasă părul. Aceasta a explicat și ce s-a întâmplat după ce și-a dat seama că este urmărită.

„Am fost urmărită de un bărbat super dubios ieri, la un supermarket (…) Trebuia să ne întâlnim cu cineva la un restaurant chinezesc. Cât așteptam, mi-am dat seama că am rămas fără ceva și trebuie să-mi cumpăr. Lângă restaurantul ăla chinezesc era un supermarket și am zis: «Ok, mă duc acolo».

Clipe de panică pentru Bianca Giurcă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost urmărită pe stradă
Clipe de panică pentru Bianca Giurcă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost urmărită pe stradă

De la semafor am văzut că a traversat odată cu mine un bărbat îmbrăcat cu un tricou roșu, dar părea absolut normal (…) Un băiat de vârsta mea trece prin fața mea și pare că se uită la mine, dar nu se uită la mine, se uită lângă mine. Și chestia asta m-a făcut să mă întorc și să-l văd pe același bărbat în tricou roșu, care mergea în același ritm cu mine și, în timp ce mergea, părea că-mi miroase părul”, a spus ea.

Simțind pericolul de la o poștă și realizând că individul nu avea de gând să o lase în pace, Bianca a reacționat imediat și a apelat la singurul om care o putea salva din această capcană. Șatena și-a sunat partenerul prin apel video pentru a-i arăta fața agresorului. Când a realizat că este deconspirat, bărbatul în tricou roșu a rupt pământul!

A fost nevoie de intervenția poliției

Speriat că va fi prins, individul a dispărut într-o secundă, însă povestea nu s-a oprit aici. Bianca și iubitul ei, Patrick, s-au urcat în mașină, au pornit pe urmele lui și l-au reperat după mai bine de un kilometru, începând să-l filmeze. Atunci s-a declanșat un adevărat circ, iar urmăritorul, cuprins de panică, a apelat la o strategie complet neșteptată: a chemat chiar el oamenii legii!

„L-am sunat pe Patrick (n.r. iubitul ei) cu cameră, chiar dacă era lume acolo (…) Și cât timp el încă era acolo i l-am arătat și am zis: . Când a auzit ce am zis, a grăbit atât de tare pasul, încât parcă a dispărut de lângă mine într-o secundă (…) L-am găsit după vreun kilometru și ceva, am trecut cu mașina pe lângă el și bineînțeles că l-am filmat. A văzut că l-am filmat și s-a panicat.

După câteva minute a părut că a alergat și l-a întrebat pe Patrick de ce l-am filmat (…) Am plecat și am văzut că a sunat pe cineva. Și ce credeți? Câteva sute de metri mai în față era el cu poliția (…) Patrick le-a explicat polițiștilor ce s-a întâmplat (…) Am rezolvat acolo cu poliția”, a povestit Bianca Giurcă.

VEZI ȘI: Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba

Bianca Giurcă și-a oficializat noua relație! A pus poză cu iubitul și fanii i-au făcut praf: „Sunteți doi ipocriți”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Știri
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face…
Lionel Messi continuă să scrie istorie. Spectacol total făcut de legenda Argentinei
Știri
Lionel Messi continuă să scrie istorie. Spectacol total făcut de legenda Argentinei
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București,...
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă
Gandul.ro
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să facă o a treia nominalizare
Digi24
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să...
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, apariție rară! La 23 de ani arată total diferit. E aproape de nerecunoscut! Imagini cu el de la un eveniment din Milano au uimit internetul!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, apariție rară! La 23 de...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Secretul siluetei lui Dan Alexa. Ce mănâncă fostul fotbalist pentru a rămâne în formă: „Nu mai vreau să mă îngraș”
Click.ro
Secretul siluetei lui Dan Alexa. Ce mănâncă fostul fotbalist pentru a rămâne în formă: „Nu...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Românii ar putea plăti taxă de autostradă în Bulgaria, ca în Grecia. Ce se schimbă după concesionarea noilor șosele
Promotor.ro
Românii ar putea plăti taxă de autostradă în Bulgaria, ca în Grecia. Ce se schimbă...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă
Gandul.ro
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din...
ULTIMA ORĂ
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Lionel Messi continuă să scrie istorie. Spectacol total făcut de legenda Argentinei
Lionel Messi continuă să scrie istorie. Spectacol total făcut de legenda Argentinei
Mihai Bendeac, atac la Gigi Becali după inaugurarea bisericii de milioane de euro. Ce l-a deranjat pe ...
Mihai Bendeac, atac la Gigi Becali după inaugurarea bisericii de milioane de euro. Ce l-a deranjat pe actor
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr se ascunde în această iluzie optică virală? Răspunde în ...
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr se ascunde în această iluzie optică virală? Răspunde în 15 secunde!
Veste dureroasă pentru FCSB. Tatăl lui Florin Cernat a murit
Veste dureroasă pentru FCSB. Tatăl lui Florin Cernat a murit
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este ...
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Vezi toate știrile