Clipe de panică pentru Bianca Giurcă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost urmărită pe stradă

Bianca Giurcă, fosta concurentă de la Insula Iubirii din sezonul 7, a trecut prin coșmarul vieții ei în plină stradă. Șatena s-a trezit vânată la propriu de un individ bizar, care a băgat-o în sperieți și a făcut-o să tremure de frică!

După ce a lăsat în urmă trecutul tumultuos alături de fostul iubit Marius Moise, șatena și-a găsit liniștea lângă Patrick. Cu toate acestea, ea n-a scăpat de privirile bărbaților din jur. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit că a fost urmărită de un bărbat în drum spre supermarket și că i s-a părut foarte ciudat.

Bianca Giurcă, urmărită de un bărbat suspect

Bianca le-a povestit fanilor că bărbatul nu se dezligea de lângă ea și că a încercat să-i miroasă părul. Aceasta a explicat și ce s-a întâmplat după ce și-a dat seama că este urmărită.

„Am fost urmărită de un bărbat super dubios ieri, la un supermarket (…) Trebuia să ne întâlnim cu cineva la un restaurant chinezesc. Cât așteptam, mi-am dat seama că am rămas fără ceva și trebuie să-mi cumpăr. Lângă restaurantul ăla chinezesc era un supermarket și am zis: «Ok, mă duc acolo».

De la semafor am văzut că a traversat odată cu mine un bărbat îmbrăcat cu un tricou roșu, dar părea absolut normal (…) Un băiat de vârsta mea trece prin fața mea și pare că se uită la mine, dar nu se uită la mine, se uită lângă mine. Și chestia asta m-a făcut să mă întorc și să-l văd pe același bărbat în tricou roșu, care mergea în același ritm cu mine și, în timp ce mergea, părea că-mi miroase părul”, a spus ea.

Simțind pericolul de la o poștă și realizând că individul nu avea de gând să o lase în pace, Bianca a reacționat imediat și a apelat la singurul om care o putea salva din această capcană. Șatena și-a sunat partenerul prin apel video pentru a-i arăta fața agresorului. Când a realizat că este deconspirat, bărbatul în tricou roșu a rupt pământul!

A fost nevoie de intervenția poliției

Speriat că va fi prins, individul a dispărut într-o secundă, însă povestea nu s-a oprit aici. Bianca și iubitul ei, Patrick, s-au urcat în mașină, au pornit pe urmele lui și l-au reperat după mai bine de un kilometru, începând să-l filmeze. Atunci s-a declanșat un adevărat circ, iar urmăritorul, cuprins de panică, a apelat la o strategie complet neșteptată: a chemat chiar el oamenii legii!

„L-am sunat pe Patrick (n.r. iubitul ei) cu cameră, chiar dacă era lume acolo (…) Și cât timp el încă era acolo i l-am arătat și am zis: . Când a auzit ce am zis, a grăbit atât de tare pasul, încât parcă a dispărut de lângă mine într-o secundă (…) L-am găsit după vreun kilometru și ceva, am trecut cu mașina pe lângă el și bineînțeles că l-am filmat. A văzut că l-am filmat și s-a panicat. După câteva minute a părut că a alergat și l-a întrebat pe Patrick de ce l-am filmat (…) Am plecat și am văzut că a sunat pe cineva. Și ce credeți? Câteva sute de metri mai în față era el cu poliția (…) Patrick le-a explicat polițiștilor ce s-a întâmplat (…) Am rezolvat acolo cu poliția”, a povestit Bianca Giurcă.

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