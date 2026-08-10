Messi a lipsit de la meciul lui Inter Miami după moartea tatălui său. Omagiu emoționant din partea coechipierilor

Vineri seara, tatăl fotbalistului Lionel Messi a murit după o luptă grea cu o boală nemiloasă. După ce a aflat vestea cruntă, sportivul a zburat cu avionul privat în Rosario, Argentina, și a lipsit de la meciul lui Inter Miami. Află ce omagiu i-au adus colegii lui Jorge Messi!

Messi a lipsit de la meciul lui Inter Miami

După ce tatăl lui a încetat din viață, Lionel Messi a lipsit de la meciul lui Inter Miami cu Monterrey. În timpul partidei, colegii și fanii lui au adus numeroase omagii pentru Jorge Messi, tatăl și agentul fotbalistului, care a fost o influență majoră în cariera lui Lionel.

Bărbatul a murit vineri, 7 august, în spital. Acesta era internat și urma tratament pentru o boală nemiloasă. Cu toate că familia a anunțat perioada grea prin care trece, nu a făcut niciodată public numele bolii.

În timpul Cupei Mondiale, familia a mărturisit că Jorge Messi se afla „sub supraveghere medicală, în recuperare și evolua favorabil în raport cu starea sa”.

Omagiul adus de fotbaliști pe teren

Înaintea partidei cu Monterrey din faza grupelor Cupei Ligilor, disputată sâmbătă seară, fotbaliștii lui Inter Miami au ținut un moment de reculegere. În semn de respect, toți au purtat banderole negre pe braț. Numele lui Jorge Messi a fost afișat și pe ecranele stadionului Nu Stadium.

Rodrigo De Paul, colegul lui Messi din naționala Argentinei, și-a adus și propriul său omagiu. A deschis scorul pentru Inter în minutul 32, apoi și-a dat jos tricoul de joc. Dedesubt avea un tricou cu numărul 10, purtat în semn de omagiu pentru Messi, potrivit Yahoo.

Miami a deținut avantaj în prima repriză, însă atacantul belgian Hugo Cuypers a restabilit egalitatea. Diego Rossi a înscris apoi în minutul 90 și a adus victoria lui Monterrey, scor final 2-1.

Inter Miami, mesaj pentru familia Messi

Înainte de partida de sâmbătă, clubul sportiv a transmis și el un mesaj oficial în memoria lui Jorge Messi.

„Gândurile noastre sunt alături de căpitanul nostru, Leo, și de întreaga familie Messi”, a transmis clubul.

Luis Suarez a publicat un mesaj pe Instagram, spunând că tatăl lui Messi va veghea asupra fiului său „cu mândrie”.

Clubul argentinian Newell’s Old Boys este cel care a anunțat pe rețelele sociale moartea lui Jorge Messi. Aceștia au publicat un mesaj de adio în care îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru club.

„Jorge a fost sprijinul și omul care, alături de soția sa, Celia Cuccittini, a susținut cu viziune, rigoare și afecțiune cariera celui mai bun jucător din toate timpurile. „Prezența sa constantă și rolul său de lider din culise au fost esențiale pentru a susține fiecare pas al lui Lionel, de la începuturile sale în Malvinas până la gloria supremă a fotbalului mondial. Îți mulțumim că l-ai învățat să iubească aceste culori. Conducerea clubului, membrii, sportivii și întreaga familie leproasă îi îmbrățișează cu afecțiune pe Celia, Lionel, Rodrigo, Matias și Maria Sol, precum și pe toți cei dragi și membrii familiei lor în aceste momente dificile.”

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